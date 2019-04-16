16 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин одобрил возвращение к проекту строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Проект ВСМ Москва – Санкт-Петербург начали впервые разрабатывать еще в конце 1991 года. Однако в итоге проект был закрыт. В 2011 году ОАО РЖД и «Трансмашхолдинг» предоставили новый проект, который планировали запустить в 2017 или в 2018 году, однако и этот проект не был реализован.
Позднее возник проект ВСМ Москва – Казань, который должен был стать частью высокоскоростного коридора «Евразия» от Берлина до Пекина. Первый участок новой ВСМ предполагалось проложить от Москвы до Нижнего Новгорода.
В результате Путин потребовал вначале рассмотреть вариант ВСМ Москва – Санкт-Петербург, как более надежный с точки зрения экономики. По проекту, пассажиропоток между двумя городами к 2030 году вырастет втрое и составит 33 миллиона человек. Строительство ВСМ должно придать дополнительную динамику развитию Санкт-Петербурга и городских агломераций.
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