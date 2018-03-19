19 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин провел встречу со своими доверенными лицами - сопредседателями избирательного штаба Сергеем Когогиным, Александром Румянцевым и Еленой Шмелевой. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Основное, чем мы будем заниматься, – это, конечно, прежде всего внутренняя повестка дня. Это прежде всего обеспечение темпов роста экономики Российской Федерации, придание ей инновационного характера. Это развитие в области здравоохранения, образования, промышленного производства, как я уже говорил, инфраструктуры, других направлений важнейших, для того чтобы двигать страну вперёд и поднимать уровень жизни наших граждан. Это то, чему мы – прежде всего и главным образом – будем уделять внимание», - сказал Путин, чьи слова приводит сайт Кремля.
«Конечно, есть и вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности страны, безопасности, – без этого тоже не обойтись. Но, тем не менее, всё-таки главное для нас – это внутренняя повестка дня. И я повторяю ещё раз: очень рассчитываю на вашу поддержку, на поддержку нашей широкой, большой команды в ходе решения вопросов, которые стоят перед страной и которые мы обязательно вместе должны будем решить и обязательно решим», - отметил президент России.
Выборы президента России прошли 18 марта. Путин набрал более 76 процентов голосов.
18:26 В России Путин: основное, чем мы будем заниматься, – прежде всего внутренняя повестка дня
16:54 Город (Москва и область) Три станции фиолетовой ветки метро закроют на неделю
16:01 В мире Астрономическая весна наступит 20 марта в 19:15
14:32 Город (Москва и область) В Парке Горького появятся новый вход и пешеходная зона
13:54 Происшествия В Москве задержали мужчину, находившегося в международном розыске почти 20 лет
16:54 Город (Москва и область) Три станции фиолетовой ветки метро закроют на неделю
10:05 Другое На Паралимпиаде в Пхёнчхане российская сборная заняла второе место
11:49 В мире МИД России объявило персоной нон-грата 23 британских дипломата
12:15 В России Перечень поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию
10:39 Город (Москва и область) ФАС намерена возбудить дела против аэропортов Москвы из-за такси
08:20 Город (Москва и область) Власти Москвы пока не будут предоставлять льготную ипотеку участникам программы реновации
16:22 В мире Великобритания высылает 23 российских дипломата - Мэй
14:48 Город (Москва и область) Более 1,3 тысячи отелей Москвы прошли сертификацию в рамках подготовки к ЧМ-2018