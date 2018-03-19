Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
В России     19.03.2018 18:26

Путин: основное, чем мы будем заниматься, – прежде всего внутренняя повестка дня

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Владимир Путин  Путин 

19 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин провел встречу со своими доверенными лицами - сопредседателями избирательного штаба Сергеем Когогиным, Александром Румянцевым и Еленой Шмелевой. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Основное, чем мы будем заниматься, – это, конечно, прежде всего внутренняя повестка дня. Это прежде всего обеспечение темпов роста экономики Российской Федерации, придание ей инновационного характера. Это развитие в области здравоохранения, образования, промышленного производства, как я уже говорил, инфраструктуры, других направлений важнейших, для того чтобы двигать страну вперёд и поднимать уровень жизни наших граждан. Это то, чему мы – прежде всего и главным образом – будем уделять внимание», - сказал Путин, чьи слова приводит сайт Кремля.

«Конечно, есть и вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности страны, безопасности, – без этого тоже не обойтись. Но, тем не менее, всё-таки главное для нас – это внутренняя повестка дня. И я повторяю ещё раз: очень рассчитываю на вашу поддержку, на поддержку нашей широкой, большой команды в ходе решения вопросов, которые стоят перед страной и которые мы обязательно вместе должны будем решить и обязательно решим», - отметил президент России.

Выборы президента России прошли 18 марта. Путин набрал более 76 процентов голосов.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Владимир Путин  Путин 

Возврат к списку

Лента новостей

18:26 В России Путин: основное, чем мы будем заниматься, – прежде всего внутренняя повестка дня

16:54 Город (Москва и область) Три станции фиолетовой ветки метро закроют на неделю

16:01 В мире Астрономическая весна наступит 20 марта в 19:15

14:32 Город (Москва и область) В Парке Горького появятся новый вход и пешеходная зона

13:54 Происшествия В Москве задержали мужчину, находившегося в международном розыске почти 20 лет

Актуальные материалы

16:54 Город (Москва и область) Три станции фиолетовой ветки метро закроют на неделю

10:05 Другое На Паралимпиаде в Пхёнчхане российская сборная заняла второе место

11:49 В мире МИД России объявило персоной нон-грата 23 британских дипломата

12:15 В России Перечень поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию

10:39 Город (Москва и область) ФАС намерена возбудить дела против аэропортов Москвы из-за такси

08:20 Город (Москва и область) Власти Москвы пока не будут предоставлять льготную ипотеку участникам программы реновации

16:22 В мире Великобритания высылает 23 российских дипломата - Мэй

14:48 Город (Москва и область) Более 1,3 тысячи отелей Москвы прошли сертификацию в рамках подготовки к ЧМ-2018

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru