2 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин отправил в отставку прокурора Карачаево-Черкесской Республики Александра Терещенко, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры России.



Также в отставку отправлены транспортный прокурор Дальневосточного федерального округа Александр Хатунцев и транспортный прокурор Северо-Западного федерального округа Олег Колесов.