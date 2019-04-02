2 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин отправил в отставку прокурора Карачаево-Черкесской Республики Александра Терещенко, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры России.
Также в отставку отправлены транспортный прокурор Дальневосточного федерального округа Александр Хатунцев и транспортный прокурор Северо-Западного федерального округа Олег Колесов.
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