Путин поблагодарил Собянина и его команду и выразил надежду что работа будет продолжена

7 февраля, Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин 7 февраля в Кремле провёл рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, - обсуждались вопросы экономики, промышленности, здравоохранения и развития транспортной инфраструктуры столицы, сообщает пресс-служба Президента на сайте Кремля. Путин поблагодарил Собянина и его команду и выразил надежду "что в таком темпе и с таким качеством работа будет продолжена и в ближайшее время".



В отчете (стенограмме), размещенных на сайте Кремля, со встречи В.Путина и С,Собянина говорится:



"В.Путин: Сергей Семёнович, мы с Вами в постоянном контакте, и ситуация в целом в столице известна хорошо. Тем не менее, имея в виду значимость Москвы в жизни страны, в экономике страны, конечно, всегда полезно подвести некоторые итоги за определённые промежутки времени, и есть возможность поговорить как раз по итогам 2022 года.



С.Собянин: Спасибо, Владимир Владимирович. При Вашей поддержке Москва за последние годы реализовала целый ряд масштабных проектов и по праву стала одним из лидеров мировых мегаполисов.

2022 год был для нас определённым испытанием, но в условиях даже жесточайших санкций для Москвы это не послужило каким-то препятствием по реализации тех программ, о которых мы с Вами говорили и намечали. Более того, я считаю, что и последующие годы дадут хорошую, высокую динамику и качество развития города, несмотря на все сложности.

Я на примере ряда проектов хотел Вам об этом доложить.

В частности, в области экономики Москва вышла на третье место по валовому продукту с учётом паритета покупательной способности среди мировых городов. Мы нарастили в два раза объём инвестиций за пять лет, на 40 процентов увеличился объём обрабатывающей промышленности даже без учёта Московского НПЗ, а с учётом ввода новых мощностей Московского НПЗ объём обрабатывающих отраслей увеличится в два раза в Москве.



Мы реализуем в области экономики ряд интересных проектов, которые будут драйверами развития в ближайшие годы. Мы уже говорили о беспилотных летательных аппаратах. В Руднево на промкомплексе мы развернули большую площадку, сегодня уже там 120 тысяч квадратных метров промышленных площадей, в ближайшие годы будет в три раза больше. И ядром этого промкомплекса будут как раз беспилотные летательные аппараты, которые мы не так давно смотрели в МГУ, на ИНТЦ «Воробьевы горы». Кроме того, там разворачивается и ряд федеральных предприятий, таких как «Алмаз-Антей», которые выполняют стратегические задачи.



Еще одним направлением, очень важным для страны и для города, является развитие фармацевтики. В Зеленограде мы в настоящее время разворачиваем большой кластер по производству лекарственных препаратов, в первую очередь жизненно важных медицинских препаратов, начиная от вирусов и заканчивая онкологией, причем две трети из них никогда в России не производились. Мы тоже в ближайшие годы увеличим на две трети объем этого кластера, но уже сегодня там развиваются крупнейшие российские предприятия, мы им оказываем всемерное содействие, заключаем долгосрочные контракты, и за счет этого они чувствуют себя уверенно и развивают производство новых препаратов.



Третье направление в области экономики. Вы дали добро на создание в Москве кластера электромобилей.

Мы, несмотря на попытки заблокировать производство автомашин в Москве, возобновили производство «Москвича» на базе бывшего производства «Рено» и планируем за два года сделать собственную российскую платформу электромобилей и начинать производить уже собственные автомобили с большинством комплектующих, произведенных в России.



Еще одно направление – важнейшее для такого города и которое определяет, собственно, и развитие экономики, и комфорт для жителей, – это развитие транспорта. За эти годы мы при Вашей поддержке реализовали целый ряд проектов, связанных с подземным метро, с наземным метро, дорогами.

В частности, Вы год тому назад, чуть больше, открывали Большую кольцевую линию метро, две трети которой было построено. Сейчас мы ее полностью закончили и в ближайшие дни, если Вы сочтете возможным, с Вашим участием хотим открыть Большую кольцевую линию уже в целом по всему кругу. Это будет, конечно, очень серьезным подспорьем для развития метро, освобождения других линий, наземного транспорта и так далее. Это крупнейшая магистраль в мире среди всех кольцевых линий метро.

Еще один проект, с которым Вы активно нам помогали, – это так называемое наземное метро, «Московский центральный диаметр», которым связали между собой разрозненные пригородные сообщения. Мы ввели два МЦД, и в этом году мы заканчиваем обустройство и запускаем еще два диаметра – МЦД-3 и МЦД-4.



В.Путин: Хорошо работает.



С.Собянин: Да, отлично, просто отлично. Они пользуются огромной популярностью. Это, по сути дела, крупнейший инфраструктурный проект. Один из таких проектов реализуется сегодня в Лондоне, он реализуется лет двадцать, считается крупнейшим в Европе инфраструктурным проектом. Мы реализовали схожих два, и еще два запустим в этом году. Осенью оба МЦД – МЦД-3 и МЦД-4 – будут запущены. Один из них – это как раз вход высокоскоростной магистрали из Санкт-Петербурга, соответственно, из Зеленограда – и в сторону Казани. Напрямую проходит через весь город, через центральные вокзалы. А МЦД-4 пройдет через все вокзалы города, за исключением одного. Тоже сложнейший проект, очень важный для города.



Еще одно направление – это строительство крупнейших магистральных дорог. Мы с Вами в прошлом году запускали Московский скоростной диаметр, первую очередь. В этом году достроим вторую очередь и достроим Южную хорду, тоже большой проект, 40 километров, соединим Московский скоростной диаметр с направлением на Казань, которое сейчас коллеги федеральные строят, дальше уже федеральная дорога идет, соединяем ее. Таким образом, от Казани на Питер будет идти дорога, и здесь еще скоростная магистраль. Таким образом, у нас, получается, по сути дела, четвертое транспортное кольцо из хордовых сообщений. И это будет базой, основой уличной дорожной сети в Москве, новой основой.

Труднейшие огромные проекты, потому что они идут в основном в эстакадах, вдоль железных дорог, со сносом строений каких-то бесхозных и прочих, через инженерные коммуникации, через промзоны и так далее. Тем не менее все это подходит уже к завершению, в этом году все эти проекты будут закончены.



В.Путин: Мощное развитие Москвы, мощное.



С.Собянин: Еще один проект, который Вы держите на контроле, – это жилищное строительство. Мы в этом [2022] году ввели несколько меньше, чем в предыдущем: там было 7,8, сейчас – 6,8 [миллионов квадратных метров]. Но любое строительство, и жилищное строительство, имеет свою определенную цикличность. Если взять пятилетний цикл, то мы раньше строили в Москве чуть больше 3 миллионов, сейчас мы вышли на 5, на 7 – на 6,8. То есть практически, если сравнить с пятилетним циклом, то мы строить стали в два раза больше жилья. Причем жилье по качеству стало другим.



Но, естественно, мы работаем не только с коммерческим жильем. Вы одобрили в свое время проект реновации жилья. Уже переселили 100 тысяч жителей – целый город. Но это только начало этой огромной программы, в ближайшие три года мы переселим еще 200 тысяч. В конечном счете у нас задача – переселить около миллиона жителей. Но программа набирает темпы. По сути дела, мы удваиваем объем, причем не останавливаемся, а наоборот, мы стараемся развить эти темпы.

Следующий проект, который находится под Вашим вниманием, – это развитие амбулаторного звена первичной медицинской помощи.

В Москве, казалось бы, благополучная ситуация, но это относительно, потому что большое количество поликлиник построены в 50-х, 60-х годах, а то и в 40-х, и морально устарели. Поэтому мы весь этот ветхий поликлинический фонд реконструируем. По сути дела, остается один остов, все остальное новое, и на этом месте создаются новые поликлиники.

Мы в этом году закончим реконструкцию половины всего поликлинического фонда Москвы, и будет 200 по сути новых зданий, оснащенных по новому, самому современному стандарту. Это, конечно, улучшит качество амбулаторного обслуживания москвичей.



В.Путин: В 2022 году – 77, а в 2023 – 124.



С.Собянин: Да, в 2022 году мы уже достигли 77, а за 2023 год еще прибавим 124.



В.Путин: Плюсом к этому?



С.Собянин: Плюсом, да, и будет всего 201. А всего у нас около 400 поликлинических зданий в Москве, то есть это половина всего фонда.

Всеми остальными зданиями мы тоже занимаемся, обеспечиваем хорошим, добротным оборудованием, приводим к стандартам. Здесь просто колоссальная работа, потому что ветхое здание, там кирпичей-то практически не остается, остов один, всё практически [обновляется]: и кровля, и планировка, и инженерные коммуникации, и фасады. Сложнейшая программа, мы долго к ней подступались.



В.Путин: Практически реновация, по сути, глубокая.



С.Собянин: По сути дела да, глубокая очень реновация. Причем новые стандарты, новые подходы, новая система взаимоотношений пациентов и врачей, комфортные для тех и других условия, работники МФЦ, которые внедряются в систему приема пациентов, новое оборудование – в общем, хороший проект, красивый.

И здравоохранение. Помимо поликлинического звена, в этом году мы заканчиваем целый ряд крупнейших проектов: «Коммунарку», в которой Вы были, ряд объектов заканчиваем, крупнейший проект, связанный с онкологией, – это клиника Логинова, в области инфекционных болезней – Инфекционная клиническая больница №1, детский большой комплекс и целых шесть флагманских центров экстренной помощи, которые являются ядром старой клиники и повышают в полтора-два раза ее производительность.

Параллельно с этим в первую очередь для медицины внедряется система искусственного интеллекта. Вы хорошо знаете эту тему, недавно проводили большой форум, – искусственный интеллект работает на основе больших данных. В Москве создана база данных, систематизированных причем, структурированных данных на 2 миллиарда [единиц данных]. Это одна из самых крупных баз вообще в мире, на основе которой можно обрабатывать и учить искусственный интеллект для принятия решений.

В настоящее время уже с помощью компьютерного зрения поставлено восемь миллионов диагнозов в различных сферах, начиная от онкологии, с сосудистыми заболеваниями, легочными заболеваниями и так далее. Попадание очень высокое, и оно постоянно увеличивается.

Для врачей первичного звена мы сделали систему врачебных подсказок, уже 9 миллионов диагнозов поставлено с учетом искусственного интеллекта. Понятно, что врач сам в конечном итоге ставит диагноз, но искусственный интеллект помогает ему правильно структурировать лабораторные назначения, обработать их, поможет выписать рецепт, правильно диагностировать. Это большая поддержка для врача. И это, конечно, уникальная система не только для Москвы, но и в целом для мира.



В.Путин: Конечно, тиражировать надо. Мы когда проводили мероприятие там, отмечали этот проект, я имею в виду по линии Сбербанка.



С.Собянин: Систему поликлинических решений мы делаем совместно также со Сбербанком, очень эффективная система, и, конечно, она работает на базе электронной медицинской карты, на базе данных, структурированных, систематизированных, размеченных, для того чтобы искусственный интеллект мог их обрабатывать и уже выдавать соответствующие диагнозы.

Параллельно мы работаем с «Московской электронной школой». Здесь тоже достаточно большой объем данных, около двух миллионов единиц контента уже закачано в эту школу. Очень системный, глубокий проект, который позволяет улучшить качество школьного образования. И сегодня около 4,5 миллионов обращений в сутки к этому контенту.



Вы давали поручение, чтобы попытаться все-таки распространить этот опыт на другие регионы. Мы с Министерством образования и с Минцифры создали проект, где «Московская электронная школа» будет основой для российской электронной школы под названием «Моя школа». Чтобы не изобретать велосипед – мы все-таки много лет над этим работаем, адаптировать его к требованиям Министерства образования.



В.Путин: Это имеет отношение и к онлайн-образованию или это помощь самим школам?



С.Собянин: В основном это в плане образования, это помощь для учителя, он при проведении урока закачивает контент, в котором есть всё: методические пособия, лаборатории, видеолаборатории, проверочные работы. С этой же платформы он закачивает задание ученику на дневник ученика, с соответствующим подсобным материалом, проверочным и так далее. И вот эта вся машина работает как единый организм.



В «Московской библиотеке» (электронной библиотеке) закачано, как я уже сказал, около двух миллионов единиц контента на любые темы. Но важно ведь не только создать какой-то огромный объем неструктурированный, а систематизировать под каждый урок, под каждую тему, под каждый стандарт, определенный Министерством образования. Это очень важная, большая, сложная работа. Мы вместе с Министерством образования много лет этим занимались, у нас сегодня уже такой неплохой продукт.

Мы говорили уже о необходимости применения цифровых технологий в проектировании зданий, сооружений в стране. Многие иностранные платформы ушли из страны и обрушили, по сути дела, цифровое проектирование. Мы за короткое время создали наши аналоги цифровых платформ. Более того, в Москве создали цифровой двойник города: это и все наземное планирование – перспективное, настоящая ситуация, – вплоть до фасадов домов, и объемное проектирование. И помимо наземного еще сделали подземную всю сеть инженерных коммуникаций, то есть мы видим, что есть на земле и что есть под землей. И это не просто картинка, а это инструмент для проектирования и создания новых жилищных, промышленных комплексов зданий и сооружений. В настоящее время на основе этой платформы, на основе цифровых программ уже создано три тысячи зданий, в том числе новый кластер «Ломоносов».



В свое время, помните, была очень серьезная проблема по управлению жилищным фондом, домами, потому что практически собрание в доме провести невозможно, принять

[решения] невозможно – значит, управляющая компания что хочет, то и творит.

Чтобы как-то решить эту проблему и вовлечь жителей в управление домом, чтобы они имели реальную возможность, мы создали систему «электронного дома», в которой сегодня жители могут принять все необходимые решения со своего смартфона, с телефона, с компьютера. Не нужно всем прибегать в подъезд и голосовать руками. И это голосование достоверное, потому что оно подкреплено соответствующими цифровыми паспортами. На этой базе можно принимать все решения.



В.Путин: Цифровая демократия.



С.Собянин: Цифровая демократия, да. Но она реальная, она дает огромное количество услуг, и люди чувствуют действительно себя хозяевами своего дома.



В.Путин: Они вовлечены в процесс принятия решения.



С.Собянин: Вовлечены, да.

Вы знаете, много было всяких скептических замечаний по поводу видеонаблюдения в городе, всяких инсинуаций, что это плохо, что за кем-то будут следить. Система видеонаблюдения в первую очередь, конечно, работает на безопасность города. В настоящее время в метро и в городе было задержано 7713 человек, находящихся в федеральном розыске, это чистой воды уголовники, которых раньше не могли найти. Эта система в течение нескольких секунд распознает, дает сигнал для работы полиции.

В результате, например, в Москве в разы уменьшились квартирные кражи, потому что преступники понимают, что, зайдя в подъезд, даже если в маске зашел, система его распознает. Даже если они полностью закрыты, все равно по системе видеокамер его отследят и раскроют преступление. Тут важная система.



И должен заверить Вас, Владимир Владимирович, что мы продолжим все эти программы, это только часть из них. Город должен развиваться комплексно, качественно и динамично.



В.Путин: По каждому из этих направлений проделана большая работа, и каждое из них является чрезвычайно важным. Помню, как еще несколько лет назад, не так давно, большие сомнения были по поводу того, сможет ли Москва обеспечить нормальное движение, нормальный трафик внутри города, внутри городских площадей. Да, конечно, при таком огромном количестве населения и при такой плотности это непростая задача, но в целом в Москве это удается лучше, чем во многих других мегаполисах мира.

Так же активно развивается система здравоохранения, образования, городская среда в целом. Так что и Вас, и всю Вашу команду хочу за это поблагодарить. Надеюсь, что в таком темпе и с таким качеством работа будет продолжена и в ближайшее время.



С.Собянин: Спасибо, Владимир Владимирович. С Вашей поддержкой.



В.Путин: Спасибо Вам. Главное, что все, о чем мы договариваемся, практически все реализуется.



С.Собянин: Да, мы не останавливаемся, несмотря ни на какие сложности. Более того, эта работа вся будет продолжена в такой же динамике.



В.Путин: Спасибо.

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Фото: сайт Кремля