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В России
02.11.2023, 17:47
Путин подписал указ об учреждении Национального центра исторической памяти
2 ноября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Национального центра исто...
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В России
27.10.2023, 09:57
По космической программе Путин поручил собрать уникальные компетенции в кулак
27 октября — Mossovetinfo.ru — Накануне, 26 октября, на совещании по вопросам развития космической отрасли в городе Ко...
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В России
25.10.2023, 07:53
Командующий «Востоком» доложил Шойгу о формировании подразделений БПЛА
25 октября — Mossovetinfo.ru — Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поезд...