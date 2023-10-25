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В России     02.11.2023 17:47

Путин подписал указ об учреждении Национального центра исторической памяти

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Теги:  Путин  Национальный центр исторической памяти  указ  Управление делами президента 

2 ноября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Национального центра исторической памяти. Учредителем некоммерческой организации от имени России стало Управление делами президента.

"В целях сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, а также реализации общественно значимых проектов и инициатив постановляю: 1. Считать целесообразным создание автономной некоммерческой организации "Национальный центр исторической памяти при президенте России", — говорится в документе.

Указ Президента Российской Федерации от 02.11.2023 № 817"О создании автономной некоммерческой организации "Национальный центр исторической памяти при Президенте Российской Федерации" опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, 5 сентября 2023 года, заявил в ходе заседания российского организационного комитета «Победа», Президент России Владимир Путин сказал, что даст поручение о создании национального центра исторической памяти.

«...история стала использоваться как оружие идеологической борьбы, и нам необходим адекватный инструмент защиты, способный не только отражать, но и предотвращать всякие удары подобного рода.
О необходимости этого не раз говорили и ветераны, и историки, и поисковики, с которыми я встречался неоднократно. Не раз звучало и предложение создать Национальный центр исторической памяти. Я просил этот вопрос проработать, заняться им, сегодня хотел бы услышать о результатах.
Считаю, нам нужен такой центр. Соответствующие поручения будут даны по итогам сегодняшнего заседания. Прошу без всяких проволочек, оперативно решить все организационные и финансовые вопросы», – сказал Путин.


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Теги: 
Путин  Национальный центр исторической памяти  указ  Управление делами президента 

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