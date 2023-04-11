Путин подписал закон о предоставлении ипотечных каникул пострадавшим от чрезвычайной ситуации

14 апреля, Mossovetinfo.ru - Ипотечные каникулы, согласно подписанному Президентом России Владимиром Путиным закону, могут быть предоставлены заемщику в случае его проживания в зоне чрезвычайной ситуации, нарушения условий его жизнедеятельности и утраты им имущества в результате чрезвычайной ситуации федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального или муниципального характера.



Чтобы подтвердить право на получение ипотечных каникул, заемщику нужно предоставить документ, удостоверяющий факт его проживания в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, или утрату имущества в результате ЧП. Обращение к кредитору с требованием о предоставлении каникул может быть направлено заемщиком в течение 60 дней с момента признания его пострадавшим в результате стихийного или техногенного бедствия.



Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования, документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.