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В России     14.04.2023 20:58

Путин подписал закон о предоставлении ипотечных каникул пострадавшим от чрезвычайной ситуации

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Теги:  Путин  закон  ипотечные каникулы  чрезвычайные ситуации 

14 апреля, Mossovetinfo.ru - Ипотечные каникулы, согласно подписанному Президентом России Владимиром Путиным закону, могут быть предоставлены заемщику в случае его проживания в зоне чрезвычайной ситуации, нарушения условий его жизнедеятельности и утраты им имущества в результате чрезвычайной ситуации федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального или муниципального характера.

Чтобы подтвердить право на получение ипотечных каникул, заемщику нужно предоставить документ, удостоверяющий факт его проживания в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, или утрату имущества в результате ЧП. Обращение к кредитору с требованием о предоставлении каникул может быть направлено заемщиком в течение 60 дней с момента признания его пострадавшим в результате стихийного или техногенного бедствия.

Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования, документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

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Теги: 
Путин  закон  ипотечные каникулы  чрезвычайные ситуации 

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