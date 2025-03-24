Путин подписал закон о защите от телефонных мошенников и спам-звонков

2 апреля — Mossovetinfo.ru — Президент Владимир Путин накануне, 1 апреля, подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Для положений закона предусмотрены разные сроки вступления в силу.



Законопроект включает комплекс из более 30 мер, которые должны скорректировать работу операторов связи, банков, маркетплейсов и других участников рынка в части работы с проблемой кибермошенничества.



Вводится обязательная маркировка звонков. На экране телефона оператор связи будет отображать наименование организации, откуда звонят, что позволит выявить мошенников.



Вводится также запрет на отправку смс в момент телефонного соединения - абоненту оно может быть доставлено только после окончания разговора.



Законом предусмотрено разрешение россиянам назначать доверенных лиц, которые будут проверять банковские операции перед их совершением.



Банки, госорганы и операторы связи наладят обмен информацией в онлайн-режиме. В общую базу попадут абонентские номера, которые злоумышленники использовали для обмана.



Вводится запрет на использование принадлежащих иностранным юридическим лицам или иностранным гражданами мессенджеров госорганам, сотрудников государственных органов, банков, операторов связи, маркетплейсов, сервисов по поиску работы и размещения объявлений, устанавливается запрет на информирование граждан через иностранные мессенджеры, в том числе для операторов связи, владельцев агрегаторов товаров и услуг, а также сайтов, страниц и сервисов, которые ежедневно посещают более 500 тыс. пользователей, находящихся на территории РФ и которые распространяют рекламу на русском или других языках народов РФ.



Разработанный правительством законопроект о борьбе с кибермошенничеством был принят Госдумой 25 марта сразу во втором и третьем чтениях и через два дня одобрен Советом Федерации.