Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении - Кремль

18 апреля. Mossovetinfo.ru - Президент РФ Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении, сообщила пресс-служба Кремля.



Путин попросил командующего доложить о ситуации на Херсонском направлении, затем на Запорожском, и после этого "высказать свои соображения".



"Владимир Путин в штабе группировки войск "Днепр" в Херсонской области заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников", - сказали в сообщении.