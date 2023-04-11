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В России     18.04.2023 08:50

Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении - Кремль

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Теги:  СВО  Россия  Путин  Днепр 

18 апреля. Mossovetinfo.ru - Президент РФ Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин попросил командующего доложить о ситуации на Херсонском направлении, затем на Запорожском, и после этого "высказать свои соображения".

"Владимир Путин в штабе группировки войск "Днепр" в Херсонской области заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников", - сказали в сообщении.

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Теги: 
СВО  Россия  Путин  Днепр 

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