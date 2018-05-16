21 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин предложил сохранить за бывшим вице-премьером Аркадием Дворковичем пост главы оргкомитета «Россия-2018».



Распоряжение президента опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Рекомендации адресованы правительству России и наблюдательному совету АНО «Организационный комитет "Россия-2018"».



Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 11 стадионах в 12 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.



В Москве матчи турнира примут «Лужники» и стадион «Спартак». В «Лужниках» пройдут семь игр чемпионата мира, включая матч открытия с участием сборной России и финал турнира. Стадион «Спартак» примет пять матчей.