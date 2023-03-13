Другие материалы
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В России
19.03.2023, 10:50
Путин прилетел в Мариуполь на вертолёте
19 марта. Mossovetinfo.ru - Владимир Путин прилетел в Мариуполь на вертолёте. За рулём автомобиля он объехал несколько районов города, осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра, памят...
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В России
18.03.2023, 18:50
Владимир Путин посетил Севастополь
18 марта, Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин в День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Владимир Путин посетил историко-археологический парк «Херсонес Таврический», сообщает сай...
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В России
13.03.2023, 17:00
Депутаты Госдумы предложили поэтапно повысить призывной возраст
13 марта, Mossovetinfo.ru - В Государственную Думу внесены поправки о поэтапном повышении призывного возраста срочной военной службы до 21 года и верхний предел призывного возраста до 30 лет, авторами...