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В России     19.03.2023 10:50

Путин прилетел в Мариуполь на вертолёте

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Теги:  Путин  Мариуполь  Ростове-на-Дону  Генштаб 

19 марта. Mossovetinfo.ru - Владимир Путин прилетел в Мариуполь на вертолёте. За рулём автомобиля он объехал несколько районов города, осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места, также пообщался с местными жителями.- сообщает сайт Президента России.

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин доложил Президенту о ходе строительных и восстановительных работ в городе и окрестностях.

"В микрорайоне Невский глава государства пообщался с местными жителями. По приглашению одной из семей зашёл к ним домой", - также отмечается в сообщении.

Кроме того, Владимир Путин провёл совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону, заслушал доклады начальника Генерального штаба, других военачальников.

Накануне Владимир Путин посетил Севастополь, историко-археологический парк "Херсонес Таврический".

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Карта места

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Теги: 
Путин  Мариуполь  Ростове-на-Дону  Генштаб 

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