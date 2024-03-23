28 марта — Mossovetinfo.ru —— Необходимо бережно относиться к единству российского народа. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с военными летчиками при посещении 344-го центра боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны РФ. Стенограмма размещена на сайте Кремля
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Президент напомнил, что Россия — страна многонациональная и многоконфессиональная, соотечественники должны с уважением относиться друг к другу. По его словам, представители всех конфессий и народов государства на поле боя сегодня проявляют себя с лучшей стороны. Никто так к своей родине не относится, как россияне, подчеркнул Президент.
Задавая один из вопросов Верховному Главнокомандующему, Путина заверили в уважении и готовности "выполнить любую поставленную задачу" и поблагодарили за возможность прикоснуться к святыне — списку иконы Спас Нерукотворный, переданной Путиным в феврале Главному командованию Воздушно-космических сил и перемещающейся между частями ВКС России. В день встречи Путина с военными летчиками эта святыня находилась на территории 344-го центра боевого применения и переучивания лётного состава.
Ответ Президента России:
"В.Путин: Мы вчера с Министром (обороны) вечером разговаривали, мы сделаем ещё несколько копий с иконы, тоже Спас Нерукотворный, которая находится в главном храме Вооружённых Сил, и тоже продолжим эту хорошую традицию передавать эти копии в боевые подразделения, которые проявили себя самым наилучшим образом. Перед этой иконой Дмитрий Донской стоял на коленях перед Куликовской битвой на Куликовом поле. Она имеет особое значение для Родины, для страны, для России и для наших Вооружённых Сил.
Но мы при этом никогда не должны забывать, что мы страна многонациональная, многоконфессиональная, мы всегда должны с уважением относиться, мы так и делаем, к нашим братьям – представителям других конфессий: и мусульманам, и иудеям, ко всем. Мы говорим про четыре конфессии и называем их традиционными, но у нас достаточно богатое многообразие в духовной сфере. Мы относимся ко всем с уважением и всем предоставляем и в дальнейшем будем предоставлять возможность чувствовать, что они защищают свою собственную Родину, и другой Родины у них ни у кого нет. А у нас, слава богу, так и получается. Нам нужно очень бережно относиться к нашему межнациональному и межконфессиональному миру.
Знаете, когда я слушаю наших – такие люди везде есть, в любом обществе – ура-патриотов, в том числе тех, кто говорят, что Россия – это только для русских, то, знаете, у меня чувство тревоги возникает. Почему? Потому что если иметь в виду, что у нас 190 этносов проживает на территории страны и некоторые национальности представлены миллионными народами, то, как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, – мы развалим страну. И главным пострадавшим будет русский народ. Поэтому нужно относиться к этой составляющей очень по-взрослому, серьёзно, не махать руками и болтать языком, а думать, когда произносишь каждое слово, каждую фразу. Думать о том, что у нас одна большая единая Родина.
Но надо сказать, что представители всех конфессий, всех народов России на поле боя сегодня проявляют себя с лучшей стороны и относятся и к своей малой родине, и к нашей общей большой Родине так, как, я думаю, что в других частях света никто к своей Родине не относится. И мы должны очень бережно относиться к единству российского народа. И я в этом смысле очень рассчитываю на Вооружённые Силы, на вас всех, ребята, потому что в одном ряду здесь люди самых разных национальностей – вместе идут в бой, вместе помогают друг другу. А когда надо, так было уже неоднократно, закрывают своим телом своего товарища и не думают, какой он национальности или вероисповедания. Вот это очень важно.
Я думаю, что даже стоящие здесь (военные) тоже разных национальностей. Но армия есть армия, она всегда была такой в России. Всегда. Так что я хочу пожелать вам всего доброго, успехов и удачи, конечно. Спасибо».
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поблагодарил всех, кто помогал в ликвидации последствий теракта в Crocus City Hall: "огромное спасибо, низкий поклон всем, кто в эти дни честно выполнил свой долг, проявил мужество, милосердие и сострадание". "В дни тяжёлых испытаний мы особенно чувствуем силу нашей сплочённости и единства
. Без преувеличения — на помощь пришёл весь город", - написал Собянин.
Фото: сайт Кремля (альбом материалов) — Владимир Путин пообщался с военными лётчиками, проходящими подготовку в 344-м центре боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны РФ. Фото: Сергей Карпухин, ТАСС