27 марта. Mossovetinfo.ru – Россия выполнила все требования в плане совершенствования борьбы с допингом, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по развитию физической культуры и спорта.



Путин также заявил, что необходимо усилить участие России в решении вопросов ключевой спортивной повестки, и системную работу по защите прав и интересов российских спортсменов.



По мнению президента, необходимо сделать все возможное, чтобы российские спортсмены на предстоящих Олимпийских играх в Токио в 2020 году не подвергались никаким ограничениям, и не дать никаких поводов тем, кто пытается использоваться спорт для действий против российских интересов.