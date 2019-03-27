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В России     27.03.2019 16:56

Путин: Россия выполнила все требования по улучшению борьбы с допингом

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Теги:  Владимир Путин  допинг  спорт 

27 марта. Mossovetinfo.ru – Россия выполнила все требования в плане совершенствования борьбы с допингом, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по развитию физической культуры и спорта.

Путин также заявил, что необходимо усилить участие России в решении вопросов ключевой спортивной повестки, и системную работу по защите прав и интересов российских спортсменов.

По мнению президента, необходимо сделать все возможное, чтобы российские спортсмены на предстоящих Олимпийских играх в Токио в 2020 году не подвергались никаким ограничениям, и не дать никаких поводов тем, кто пытается использоваться спорт для действий против российских интересов.


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Теги: 
Владимир Путин  допинг  спорт 

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