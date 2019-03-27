27 марта. Mossovetinfo.ru – Россия выполнила все требования в плане совершенствования борьбы с допингом, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по развитию физической культуры и спорта.
Путин также заявил, что необходимо усилить участие России в решении вопросов ключевой спортивной повестки, и системную работу по защите прав и интересов российских спортсменов.
По мнению президента, необходимо сделать все возможное, чтобы российские спортсмены на предстоящих Олимпийских играх в Токио в 2020 году не подвергались никаким ограничениям, и не дать никаких поводов тем, кто пытается использоваться спорт для действий против российских интересов.
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