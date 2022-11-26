 
Актуальные темы: Украина Донбасс
В России     26.11.2022 17:31

Путин: технологии искусственного интеллекта повышают эффективность национальной экономики

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Путин  искусственный интеллект  экономика  конференция  стенограмма 

26 ноября. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин 24 ноября принял участие в основной дискуссии международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2022 на тему «Технологии искусственного интеллекта для обеспечения экономического роста», выступил с детальным докладом по теме конференции, поставил задачи по развитию технологии искусственного интеллекта в отраслях экономики и госуправлении. Об этом сообщает сайт Президента РФ на котором также опубликована стенограмма выступления Президента.

Путин отметил, что "потенциал дальнейшего роста просто колоссальный, и нужно обязательно все эти возможности реализовывать: использовать и реализовывать".
Путин отметил, что имеются примеры влияния технологий искусственного интеллекта на повышение эффективности различных отраслей промышленности да и всей национальной экономики. "Потенциал дальнейшего роста просто колоссальный, и нужно обязательно все эти возможности реализовывать: использовать и реализовывать", - сказал Президент РФ.
"Так, по оценке экспертов, при внедрении технологий искусственного интеллекта перспективы увеличения показателей отдельных отраслей составляют дополнительные 20–30 процентов за десятилетие", - сообщил Путин.

Среди задач, которые поставлены по развитию технологий искусственного интеллекта Путин попросил "Правительство и Государственный Совет в рамках работы по цифровой трансформации подготовить, а затем реализовать переход всей системы государственной власти на федеральном и региональном уровне к модели управления на основе данных с применением платформенного подхода".

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Путин  искусственный интеллект  экономика  конференция  стенограмма 

Возврат к списку

Лента новостей

17:31 В России Путин: технологии искусственного интеллекта повышают эффективность национальной экономики

12:06 Происшествия В центре Москвы очевидцы помогли задержать подозреваемого в грабеже

10:42 Происшествия Задержаны злоумышленники укравшие у 86-летней женщины в Москве около 2 млн рублей

20:59 Мнения Токаев: Нельзя, чтобы братские русский и украинский народы разошлись на десятки-сотни лет

18:27 Город (Москва и область) Собянин и Мантуров запустили производство на автозаводе «Москвич» (бывший «Рено Россия»)

Актуальные материалы

19:56 В России Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru