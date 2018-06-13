13 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин выступил на 68-м конгрессе международной федерации футбола (ФИФА), и поприветствовал участников и болельщиков чемпионата мира по футболу, сообщается на официальном сайте Кремля.



«Наша цель — чтобы все наши гости от звезд футбола до простого болельщика почувствовали радушие и доброжелательность нашего народа, прониклись самобытной, многонациональной культурой и уникальной природой России и захотели бы вернуться к нам вновь», - заявил Путин.



Конгресс ФИФА проходит в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве, в преддверии старта ЧМ-2018.



Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.