Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
В России     13.06.2018 12:04

Путин: туристы должны захотеть вернуться в Россию после ЧМ-2018

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Владимир Путин  ФИФА  конгресс  футбол  ЧМ-2018 

13 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин выступил на 68-м конгрессе международной федерации футбола (ФИФА), и поприветствовал участников и болельщиков чемпионата мира по футболу, сообщается на официальном сайте Кремля.

«Наша цель — чтобы все наши гости от звезд футбола до простого болельщика почувствовали радушие и доброжелательность нашего народа, прониклись самобытной, многонациональной культурой и уникальной природой России и захотели бы вернуться к нам вновь», - заявил Путин.

Конгресс ФИФА проходит в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве, в преддверии старта ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Владимир Путин  ФИФА  конгресс  футбол  ЧМ-2018 

Возврат к списку

Лента новостей

12:04 В России Путин: туристы должны захотеть вернуться в Россию после ЧМ-2018

11:37 В России Россияне стали меньше копить и больше тратить

11:00 Город (Москва и область) Карантин по бешенству введен в Некрасовке

10:48 Город (Москва и область) Доходный дом XIX века в центре Москвы получил охранный статус

10:19 Город (Москва и область) Тематические цветники появились в Москве к ЧМ-2018

Актуальные материалы

09:15 Общество Более 600 бесплатных экскурсий пройдет в Москве во время ЧМ-2018

22:50 Город (Москва и область) ЧМ-2018: бесплатные автобусы для болельщиков в Москве

22:35 Город (Москва и область) ЧМ-2018: какие улицы перекрыты в Москве

08:34 Общество Началась процедура банкротства Urban Group

09:04 Город (Москва и область) На дорогах Москвы стали применять новый формат выделенных полос

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru