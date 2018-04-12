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В России     12.04.2018 09:44

Путин в День космонавтики посетит павильон «Космос» на ВДНХ

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Теги:  День космонавтики  Юрий Гагарин  Путин  ВДНХ 

12 апреля. Mossovetinfo.ru - - В День космонавтики, 12 апреля, Президент РФ Владимир Путин посетит реконструированный исторический павильон «Космос» на ВДНХ в котором  создан центр «Космонавтика и авиация».

Ожидается, что глава государства осмотрит экспонаты выставки, многие из которых существуют в единственном экземпляре, в частности спускаемый аппарат корабля «Восток-1», в котором 57 лет назад, 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин приземлился, совершив первый полет человека в космос.

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Карта места

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Теги: 
День космонавтики  Юрий Гагарин  Путин  ВДНХ 

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