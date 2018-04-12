Путин в День космонавтики посетит павильон «Космос» на ВДНХ

12 апреля. Mossovetinfo.ru - - В День космонавтики, 12 апреля, Президент РФ Владимир Путин посетит реконструированный исторический павильон «Космос» на ВДНХ в котором создан центр «Космонавтика и авиация».



Ожидается, что глава государства осмотрит экспонаты выставки, многие из которых существуют в единственном экземпляре, в частности спускаемый аппарат корабля «Восток-1», в котором 57 лет назад, 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин приземлился, совершив первый полет человека в космос.