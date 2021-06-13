Путин: вакцинация должна идти шире

13 июня. Mossovetinfo.ru - По мнению президента России Владимира Путина, высказанному им в субботу в ходе общения с лауреатами Государственной премии, - «вакцинация должна идти шире».



«Сейчас мы в России по объему выпускаемой вакцины можем провакцинировать всех, кто хочет. Но у нас это обычное явление – люди относятся настороженно к подобным процедурам. Провакцинировано 18 млн и ни одного серьезного случая осложнения. Это убедительное доказательство, что вакцинация должна идти шире», - сказал Путин.



Директор Центра Гамалеи академик Александр Гинцбург отметил, что сейчас в Москве ежедневно вакцинируются 10 тысяч человек в Москве в день, хотя имеются все возможности вакцинировать 70-80 тысяч человек в день.



Владимир Путин рассказал, как на укол отреагировал его организм. «У меня после второго укола через двенадцать часов температура немножко поднялась, 37,2 было. А утром проснулся – уже ничего не было», – сообщил Путин.



В День России в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца состоялась торжественная церемония вручения золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации» и Государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2020 год.



Фото: Управление пресс-службы и информации Президента России