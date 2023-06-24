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В России     24.06.2023 10:23

Путин: все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание

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Теги:  Питин  мятеж  виновные  ответят  обращение  Пригожин 

24 июня — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин назвал действия главы создателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина «отступничеством и ударом в спину» и заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание.

«Действия, которые раскалывают наше единство - это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте, это удар в спину нашей стране и нашему народу», - сказал Путин в обращении в субботу.

Все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед народом, - сказал Путин.

«Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом», - сказал Путин.

«А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор - прекратить участие в преступных действиях. Верю, что мы сбережем и отстоим то, что дорого и свято для нас. И вместе с нашей родиной мы одолеем любые испытания, станем еще сильнее», - заявил президент.

«Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы», - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что «битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено всего, что ослабляет нас - любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри».

Ранее ИА МОССОВЕТ сообщило, что в связи с проведением антитеррористических мероприятий в Москве и в Московской области усилены меры безопасности. Также 24 июня после полуночи Генеральная прокуратура Российской Федерации на своем официальном сайте сообщила что «Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа».

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Теги: 
Питин  мятеж  виновные  ответят  обращение  Пригожин 

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