24 июня — Mossovetinfo.ru — ИА МОССОВЕТ публикует полный текст Обращения к гражданам России Владимира Путина 24 июня 2...

24 июня — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин назвал действия главы создателя группы «Вагнер» Евгения При...

24 июня — Mossovetinfo.ru — Все массовые мероприятия, запланированные на выходные в Ростове-на-Дону, отменены, — сооб...