Путин выступил на митинге «За сильную Россию!» в Лужниках

3 марта, Mossovetinfo.ru - Владимир Путин выступил в субботу на московском стадионе «Лужники» на митинге «За сильную Россию!», организованном при поддержке избирательного штаба кандидата в президенты В.Путина и заявил, что нынешний век пройдет под знаком ярких побед России, и будет сделано все, чтобы люди в стране, дети и внуки, были счастливы. Об этом сообщает корреспондент ИА «Моссовет».



«Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремлённой вперёд, в будущее. Потому что здесь жили наши предки, живём мы, живут наши дети и будут жить наши дети и наши внуки. Мы сделаем всё для того, чтобы они были счастливы», - сказал Путин. «Мы сделаем это, да?», - спросил президент и кандидат в президенты у участников митинга и многотысячное «Да-а-а-а» прозвучало с трибун стадиона в ответ.

Путин выразил надежду, что нынешний век «пройдет под знаком наших ярких побед».



В митинге принимает участие около 100 тысяч человек – столько вмещает стадион «Лужники». За час до мероприятия загруженность стадиона оценивалась организаторами и представителями полиции в 80 процентов. До начала митинга на стадионе выступили популярные артисты и группы.