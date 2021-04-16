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В России     16.04.2021 09:54

Работодатели могут предоставить сотрудникам дополнительные выходные на майские праздники

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Теги:  Роструд  праздники  выходные 

16 апреля. Mossovetinfo.ru — Работодатели по собственной инициативе могут предоставить дополнительные выходные на майские праздники своим сотрудникам, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Роструд.

Однако, если такие выходные будут предоставлены, работодатель и сотрудники должны решить вопрос о заработной плате. Дополнительные выходные снижают норму рабочего времени и может привести к снижению зарплаты.

Для решения этого вопроса необходимо оформить локальный нормативный акт по предприятию в произвольной форме, в котором следует указать, что дополнительные выходные подлежат оплате.

На майские праздники россияне будут отдыхать с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Между праздничными днями следует укороченная рабочая неделя с 4 по 7 мая, однако ряд работодателей устраивает своим сотрудникам выходные и в эти дни.

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Теги: 
Роструд  праздники  выходные 

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