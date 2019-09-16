16 сентября. Mossovetinfo.ru – Размер материнского капитала в России в 2020 году вырастет на 3,8%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии.



Размер материнского капитала с 2020 года составит 466 тысяч 617 рублей, на программу выплат в ПФР предусмотрено 325 миллиардов рублей.



Голикова напомнила, с 2020 года возобновляется индексация материнского капитала, при этом проиндексированы будут и размер вновь выдаваемых сертификатов, и остаток средств по частично израсходованным сертификатам, выданным ранее.