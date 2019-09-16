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В России
16.09.2019, 15:47
Размер материнского капитала в России вырастет в 2020 году на 3,8%
16 сентября. Mossovetinfo.ru – Размер материнского капитала в России в 2020 году вырастет на 3,8%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии. ...
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В России
16.09.2019, 14:31
Интернет-торговлю алкоголем в России разрешат с 2020 года
16 сентября. Mossovetinfo.ru – Законопроект об интернет-торговле алкоголем должен вступить в России в силу с 2020 года, запуск интернет-продаж алкоголя сетевыми магазинами планируется с 2022 года, ...
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В России
16.09.2019, 09:48
Названы регионы России с самыми большими затратами на ЖКУ
16 сентября. Mossovetinfo.ru – Больше всего на оплату жилищно-коммунальных услуг тратят жители Камчатки и Манадана, следует из данных исследования, проведенного РИА Новости. Согласно данным и...