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В России     16.09.2019 15:47

Размер материнского капитала в России вырастет в 2020 году на 3,8%

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Теги:  материнский капитал  индексация 

16 сентября. Mossovetinfo.ru – Размер материнского капитала в России в 2020 году вырастет на 3,8%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии.

Размер материнского капитала с 2020 года составит 466 тысяч 617 рублей, на программу выплат в ПФР предусмотрено 325 миллиардов рублей.

Голикова напомнила, с 2020 года возобновляется индексация материнского капитала, при этом проиндексированы будут и размер вновь выдаваемых сертификатов, и остаток средств по частично израсходованным сертификатам, выданным ранее.


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Теги: 
материнский капитал  индексация 

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