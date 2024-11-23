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В России
04.12.2024, 06:46
Реформа: представлять интересы граждан и организаций в судах смогут только адвокаты с действующим статусом
4 декабря — Mossovetinfo.ru — Концепция реформы судебного представительства, разработанная Министерством юстиции ...
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В России
02.12.2024, 10:54
ЦБ и Минюст намерены ограничить взыскание долгов россиян в обход суда
2 декабря — Mossovetinfo.ru — Власти обсуждают введение новых требований к банкам и коллекторам, которые собирают д...
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В России
23.11.2024, 13:08
С 23 ноября МВД начинает лишать российского гражданства за непринятие присяги
23 ноября — Mossovetinfo.ru — МВД России с 23 ноября начинает лишать статуса гражданина России лиц, получивших россий...