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В России     04.12.2024 06:46

Реформа: представлять интересы граждан и организаций в судах смогут только адвокаты с действующим статусом

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Теги:  суд  представительство  реформа  адвокаты  Минюст  палата  юристы 

4 декабря — Mossovetinfo.ru — Концепция реформы судебного представительства, разработанная Министерством юстиции РФ при содействии Федеральной палаты адвокатов РФ, поступила в правительство РФ, рассказала президент Федеральной палаты адвокатов РФ Светлана Володина, сообщила «Российская газета».

«Базой для консолидации практикующих юристов выбрана адвокатура, - сообщила С.Володина. - Это значит, что представлять интересы граждан и организаций в судах смогут только адвокаты с действующим статусом. Будут и исключения, в частности государственные служащие и корпоративные юристы, которые должны иметь возможность представлять в судах интересы своего работодателя».

«Сейчас юридические услуги гражданам могут предоставлять лица, чья квалификация подтверждается только документами о высшем образовании, да и то не всегда, - говорил ранее министр юстиции РФ Константин Чуйченко. - В этом сегменте не установлены какие-либо правила допуска к оказанию юридической помощи. Нет стандартов, этических и дисциплинарных правил, в целом каких-либо механизмов контроля». Такая вседозволенность приводит к значительным нарушениям прав граждан и некачественному предоставлению услуг. «Мы уже неоднократно обсуждали этот вопрос на разных площадках с научным и профессиональным сообществами. Здесь единственным адекватным решением может быть объединение практикующих юристов на площадке института адвокатуры», - сказал министр юстиции. По его словам, адвокатура к этому готова и обеспечена всеми необходимыми механизмами допуска в профессию и исключения из нее.

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Теги: 
суд  представительство  реформа  адвокаты  Минюст  палата  юристы 

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