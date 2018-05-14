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В России     15.05.2018, 11:31

Решение суда о блокировке Telegram не вступало в силу - Мосгорсуд

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Теги:  суд  Мосгорсуд  Telegram 

15 мая. Mossovetinfo.ru – Решение суда о блокировке мессенджера Telegram не вступило в силу, сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Ранее на сайте Таганского суда появилась отметка о вступлении в силу решения суда. Как сообщили в Мосгорсуде, отметка появилась автоматически, по истечении 30 дней с момента вынесения решения. Однако адвокаты мессенджера подали в суд две жалобы: на немедленное исполнение решения и на само решение о блокировке. В связи с этим решение Таганского суда пока не вступило в силу.

Ранее сообщалось, что в жалобе на блокировку Telegram адвокаты указали, что заявление о блокировке было подано неуполномоченным лицом, во время рассмотрения дела был нарушен процессуальный порядок рассмотрения заявления, кроме того, в решении суда отсутствует обоснование вводимых против компании нарушений.

Решение о блокировке Telegram было принято Таганским районным судом Москвы 13 апреля по иску Роскомнадзора. Ранее руководство Telegram отказалось исполнить требования ФСБ по предоставлению ключей для расшифровки сообщений пользователей. В компании утверждают, что это технически невозможно. Однако Верховный суд России 20 марта признал требование ФСБ законным. Данное решение также было обжаловано адвокатами мессенджера.


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Теги: 
суд  Мосгорсуд  Telegram 

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