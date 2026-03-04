 
Актуальные темы: переговоры
В России     18.03.2026 19:36

Решетников: экономика находится в условиях неопределённости, внешних и внутренних вызовов

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Россия  экономика  Минэкономразвития  коллегия  Решетников 

18 марта — Mossovetinfo.ru — На заседании коллегии Министерства экономического развития глава ведомства Максим Решетников сфокусировался на важнейших приоритетах российской экономики и отметил, что задачу выхода на траекторию долгосрочного роста предстоит решать в условиях неопределённости, внешних и внутренних вызовов. Это как нарастающее санкционное давление, торговые войны и геополитические конфликты, так и бюджетные ограничения, усиление конкуренции с импортом, снижение рентабельности предприятий, замедление экономики и инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба правительства России. Решетников обратил внимание, что все задачи в рамках плана структурных изменений «приземляются» на регионы.

«Ключевой вопрос – каким будет потенциал роста. Он зависит от ряда факторов: структурных изменений в экономике, инвестиционной активности бизнеса и его уверенности в защите прав собственности, скорости адаптации предприятий к новым условиям, активной внешнеэкономической политики. И конечно, от эффективности господдержки. То есть от системных решений, которые помогут снизить издержки в экономике, повысить качество инвестклимата, производительность и гибкость рынка труда, скорость внедрения технологий. Это также вопросы конкуренции, обеления экономики, перезапуска институтов, в том числе института банкротства», – сказал министр.

Он обратил внимание, что все задачи в рамках плана структурных изменений «приземляются» на регионы. Рост экономики напрямую будет зависеть от эффективности региональных команд, от качества управленческих решений на местах, поддержки инвестиций, от работы ОЭЗ, технопарков и бизнес-инкубаторов, реализации индивидуальных программ развития, проектов, поддерживаемых инфраструктурными бюджетными кредитами, и многого другого.

«Сегодня важно не просто сохранять динамику, но и точнее использовать все ресурсы – кадровые, инвестиционные, бюджетные. И инструменты регионального развития», – подчеркнул Максим Решетников.

Напомним, что что мэр столицы Сергей Собянин объявил 4 марта, что Москва оптимизирует расходы бюджета с сохранением всех социальных обязательств в связи со снижением темпов дохода бюджета.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
Возврат к списку

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru