18 марта — Mossovetinfo.ru — На заседании коллегии Министерства экономического развития глава ведомства Максим Решетников сфокусировался на важнейших приоритетах российской экономики и отметил, что задачу выхода на траекторию долгосрочного роста предстоит решать в условиях неопределённости, внешних и внутренних вызовов. Это как нарастающее санкционное давление, торговые войны и геополитические конфликты, так и бюджетные ограничения, усиление конкуренции с импортом, снижение рентабельности предприятий, замедление экономики и инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба правительства России. Решетников обратил внимание, что все задачи в рамках плана структурных изменений «приземляются» на регионы.
«Ключевой вопрос – каким будет потенциал роста. Он зависит от ряда факторов: структурных изменений в экономике, инвестиционной активности бизнеса и его уверенности в защите прав собственности, скорости адаптации предприятий к новым условиям, активной внешнеэкономической политики. И конечно, от эффективности господдержки. То есть от системных решений, которые помогут снизить издержки в экономике, повысить качество инвестклимата, производительность и гибкость рынка труда, скорость внедрения технологий. Это также вопросы конкуренции, обеления экономики, перезапуска институтов, в том числе института банкротства», – сказал министр.
Он обратил внимание, что все задачи в рамках плана структурных изменений «приземляются» на регионы. Рост экономики напрямую будет зависеть от эффективности региональных команд, от качества управленческих решений на местах, поддержки инвестиций, от работы ОЭЗ, технопарков и бизнес-инкубаторов, реализации индивидуальных программ развития, проектов, поддерживаемых инфраструктурными бюджетными кредитами, и многого другого.
«Сегодня важно не просто сохранять динамику, но и точнее использовать все ресурсы – кадровые, инвестиционные, бюджетные. И инструменты регионального развития», – подчеркнул Максим Решетников.
Напомним, что что мэр столицы Сергей Собянин объявил 4 марта, что Москва оптимизирует расходы бюджета
с сохранением всех социальных обязательств в связи со снижением темпов дохода бюджета.