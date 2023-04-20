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26.04.2023, 12:14
Риски совершения диверсий и терактов в России существенно возросли - Генпрокурор
26 апреля. Mossovetinfo.ru - Генеральный прокурор Игорь Краснов в среду заявил о существенно возросших рисках диверси...
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24.04.2023, 14:36
Севастополь пытались атаковать "тремя безэкипажными быстроходными катерами" - Минобороны
24 апреля. Mossovetinfo.ru - По сообщению Минобороны России, "сегодня около 3-х часов 30-ти минут мск киевским режимом бы...
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20.04.2023, 18:50
ВС РФ поразили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут»
20 августа. Mossovetinfo.ru - «В районе населенного пункта Константиновка поражён объединенный штаб группировки ВСУ ...