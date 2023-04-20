26 апреля. Mossovetinfo.ru - Генеральный прокурор Игорь Краснов в среду заявил о существенно возросших рисках диверси...

24 апреля. Mossovetinfo.ru - По сообщению Минобороны России, "сегодня около 3-х часов 30-ти минут мск киевским режимом бы...