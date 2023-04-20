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В России     26.04.2023 12:14

Риски совершения диверсий и терактов в России существенно возросли - Генпрокурор

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Теги:  Генпрокурор  теракты  диверсии  риски 

26 апреля. Mossovetinfo.ru - Генеральный прокурор Игорь Краснов в среду заявил о существенно возросших рисках диверсий и терактов в различных частях России и сейчас завершается масштабная проверка исполнения региональными органами государственной власти и местного самоуправления законодательства о противодействии терроризму, о гражданской обороне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова Генпрокурора Игоря Краснова на заседании Совета Федерации.

"Как я отметил в своем докладе, риски совершения диверсий и террористических актов в различных частях страны существенно возросли", - сказал он, отвечая на вопросы сенаторов в Совете Федерации.

Краснов также отметил, что результаты проверок будут рассмотрены на координационном совещании руководителей правоохранительных органов, по итогам которого будут приняты дополнительные меры для повышения уровня антитеррористической защищенности.

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Теги: 
Генпрокурор  теракты  диверсии  риски 

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