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В России
05.09.2018, 09:24
Росалкогольрегулирование предложило установить минимальную цену на пиво
5 сентября. Mossovetinfo.ru – Минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво предлагается установить в Москве, данный вопрос Росалкогольрегулирование намерено обсудить с Минфином, сообщает в интервью РИА...
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В России
04.09.2018, 14:24
Официальный курс доллара на 5 сентября вырос на 52,9 копейки
4 сентября. Mossovetinfo.ru – Официальный курс доллара, установленный Центробанком на среду, 5 сентября, вырос на 52,94 копейки и составил 68,27. Курс евро вырос на 38,24 копейки и составил ...
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В России
04.09.2018, 10:12
РЖД запустят поезда «Ласточка» на ряде новых маршрутов в России
4 сентября. Mossovetinfo.ru – РЖД намерена запустить поезда «Ласточка» на ряде новых маршрутов в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрия Пегова. ...