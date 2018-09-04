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В России     05.09.2018 09:24

Росалкогольрегулирование предложило установить минимальную цену на пиво

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Теги:  Росалкогольрегулирование  алкоголь  пиво  цена 

5 сентября. Mossovetinfo.ru – Минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво предлагается установить в Москве, данный вопрос Росалкогольрегулирование намерено обсудить с Минфином, сообщает в интервью РИА Новости глава ведомства Игорь Алешин.

По словам Алешина, с предложением ввести МРЦ в Росалкогольрегулирование обратились сами производители пива. В ведомстве также считают необходимым ввести маркировку всей пивной продукции.

При этом Алешин подчеркнул, что применение данных мер не должно вызвать перебои с поставками, и негативно отразиться на участниках рынка. В связи с этим, прежде чем пойти на введение МРЦ на пиво и маркировки пивной продукции, всем необходимо будет тщательно подготовиться.


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Теги: 
Росалкогольрегулирование  алкоголь  пиво  цена 

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