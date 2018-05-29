Другие материалы
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В России
30.05.2018, 13:46
Росавиация аннулировала лицензию авиакомпании «Саратовские авиалинии»
30 мая. Mossovetinfo.ru – Росавиация аннулировала лицензию у авиакомпании «Саратовские авиалинии», сообщается на официальном сайте ведомства. Данное решение было принято по результатам провер...
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В России
29.05.2018, 12:24
Боец Джефф Монсон получил российское гражданство
29 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства известному бойцу смешанного стиля Джеффу Монсону, указ опубликован на официальном по...
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В России
29.05.2018, 10:35
В России отмечается рост цен на бензин
29 мая. Mossovetinfo.ru – За прошлую неделю в России произошел заметный рост цены на бензин и дизтопливо, сообщает РИА Новости со ссылкой на данный информационно-аналитического центра «Кортес». ...