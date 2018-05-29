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В России     30.05.2018, 13:46

Росавиация аннулировала лицензию авиакомпании «Саратовские авиалинии»

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Теги:  Росавиация  Саратовские авиалинии  лицензия  аннулирование 

30 мая. Mossovetinfo.ru – Росавиация аннулировала лицензию у авиакомпании «Саратовские авиалинии», сообщается на официальном сайте ведомства.

Данное решение было принято по результатам проверки, проведенной после авиакатастрофы самолета Ан-148. Самолет, принадлежащий «Саратовским авиалиниям», потерпел крушение 11 февраля 2018 года. В катастрофе погиб 71 человек.

Проверка установила, что выявленные нарушения в работе авиакомпании продолжаются и носят системный характер, комиссия Росавиации пришла к выводу, что авиакомпания не может безопасно выполнять пассажирские авиаперевозки.

Рейсы «Саратовских авиалиний» запланированные на период до 13 июня, будут выполнены другими авиакомпаниями. Пассажиры, купившие билеты на рейсы, запланированные на период после 13 июня, смогут сдать билеты, в том числе невозвратные, и получить деньги.


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Теги: 
Росавиация  Саратовские авиалинии  лицензия  аннулирование 

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