14 марта. Mossovetinfo.ru – Росавиация закрыла до особых указаний воздушное пространство России для полета самолетов Boeing 737 MAX, сообщил журналистам глава ведомства Александр Нерадько.
Причиной закрытия воздушного пространства для самолетов данной модификации стало крушение самолета Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии, которое произошло 10 марта. В результате катастрофы погибло 157 человек, в том числе трое россиян. Ранее, в конце октября 2018 года крушение самолета аналогичной модели произошло в Индонезии, тогда погибло 189 человек. После авиакатастрофы в Эфиопии многие страны, в том числе США, Китай, Франция, германия и другие, приостановили эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX, и закрыли свое воздушное пространство для их полетов.
По словам Нерадько, запрет на пролет самолетов данных модификацией над Россией будет действовать до анализа «тех директив и сообщений, которые будут поступать от Федеральной авиационной администрации США, Национального бюро по безопасности на транспорте и самой компании Boeing».
Ранее компания Boeing заявила о безопасности самолетов модификации Boeing 737 MAX, однако выразила понимание решений регуляторов приостановить эксплуатацию самолетов этой модификации.
14:42 В России Путин: к 2024 году ставка по ипотеке должна опуститься ниже 8%
13:23 В России Росавиация закрыла воздушное пространство России для самолетов Boeing 737 MAX
12:20 Власть Госдума приняла закон, ужесточающий наказания за создание ОПГ
12:09 Город (Москва и область) Москвичей предупредили о сильном ветре 15 марта
11:22 В России На реконструкцию российских аэропортов в 2019 году выделят более 30 миллиардов рублей
11:18 Общество Минприроды России просят провести публичное обсуждение изменения границ нацпарка «Лосиный остров»
15:31 Город (Москва и область) Мосгордума утвердила 15 членов Общественной палаты столицы
13:13 Город (Москва и область) Мосгордума увеличила бюджет столицы на 137 миллиардов рублей
21:35 Происшествия Роспотребназдор зафиксировал два случая кишечной инфекции в детском саду в Москве
16:27 Другое Приставки для цифрового телевидения появились в продаже в отделениях «Почты России»
16:17 Город (Москва и область) Московские парки сформируют летнюю программу с учетом мнения граждан
07:47 Город (Москва и область) Москвичи с 12 марта по 14 апреля могут бесплатно проверить легкие