14 марта. Mossovetinfo.ru – Росавиация закрыла до особых указаний воздушное пространство России для полета самолетов Boeing 737 MAX, сообщил журналистам глава ведомства Александр Нерадько.



Причиной закрытия воздушного пространства для самолетов данной модификации стало крушение самолета Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии, которое произошло 10 марта. В результате катастрофы погибло 157 человек, в том числе трое россиян. Ранее, в конце октября 2018 года крушение самолета аналогичной модели произошло в Индонезии, тогда погибло 189 человек. После авиакатастрофы в Эфиопии многие страны, в том числе США, Китай, Франция, германия и другие, приостановили эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX, и закрыли свое воздушное пространство для их полетов.



По словам Нерадько, запрет на пролет самолетов данных модификацией над Россией будет действовать до анализа «тех директив и сообщений, которые будут поступать от Федеральной авиационной администрации США, Национального бюро по безопасности на транспорте и самой компании Boeing».



Ранее компания Boeing заявила о безопасности самолетов модификации Boeing 737 MAX, однако выразила понимание решений регуляторов приостановить эксплуатацию самолетов этой модификации.