24 сентября. Mossovetinfo.ru – Росгвардия одобрила концепцию нового законопроекта, который обязывает сотрудников Росгвардии представляться по требованию граждан, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александра Хинштейна.
По словам Хинштейна, в целом Росгвардия поддержала концепцию законопроекта, однако он еще будет дорабатываться и согласовываться, так как есть обязанности бойцов Росгвардии, при выполнении которых они не могут представляться и предъявлять удостоверения – например при пресечении массовых беспорядков в исправительных учреждениях.
Хинштейн также сообщил, что доработанный и согласованный законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы не позднее конца октября.
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