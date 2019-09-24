24 сентября. Mossovetinfo.ru – Росгвардия одобрила концепцию нового законопроекта, который обязывает сотрудников Росгвардии представляться по требованию граждан, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александра Хинштейна.



По словам Хинштейна, в целом Росгвардия поддержала концепцию законопроекта, однако он еще будет дорабатываться и согласовываться, так как есть обязанности бойцов Росгвардии, при выполнении которых они не могут представляться и предъявлять удостоверения – например при пресечении массовых беспорядков в исправительных учреждениях.



Хинштейн также сообщил, что доработанный и согласованный законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы не позднее конца октября.