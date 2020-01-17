17 января. Mossovetinfo.ru – В Роскачестве рассказали, как избежать мошенничества при пользовании банкоматами, сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.



Среди методов, которые используют мошенники для того, чтобы получить доступ к чужой карте, одним из самых распространенных является установка скиммеров – специальных накладок на картоприемники, которые считывают данные карты, а также накладных клавиатур, которые запоминают пин-код карты.



Также преступники могут установить на банкомат небольшую видеокамеру, которая будет направлена на клавиатуру и покажет вводимый пин-код карты. Пользователям рекомендуют внимательно осматривать банкоматы на наличие посторонних устройств. Также рекомендуется по возможности не пользоваться уличными банкоматами, а использовать банкоматы в отделениях банков, так как они лучше охраняются и преступникам сложнее установить на них скиммеры, видеокамеры и накладные клавиатуры.



Также преступники могут установить специальное устройство на входные двери в отдельные помещения, в которых установлены банкоматы. Обычно такие помещения закрыты магнитным замком. Если для входа потребуется ввести пин-код карты на специальной клавиатуре – это работа мошенников, так как банки никогда не требуют введения пин-кода для попадания к банкомату.



Кроме того, мошенники могут подглядеть пин-код из-за спины. Если кто-то пытается разглядеть пин-код, когда клиент работает с банкоматом, лучше отказаться от проведения операции, или прикрыть клавиатуру рукой.



Также преступники используют приемы социальной инженерии. Преступник может сделать вид, что забыл карту в банкомате, а если клиент ее вытащит, мошенник подойдет и начнет обвинять жертву в том, что тот снял деньги с его карты и требовать их возврата. В таком случае необходимо немедленно вызвать полицию, это отпугнет мошенников.



Также в последнее время появились случаи, когда клиентам поступают звонки и сообщения якобы из службы безопасности банка, которые завершаются просьбой подъехать к банкомату для того, чтобы «повысить безопасность», «сменить пароль», «внести предоплату» или «получить перевод». Однако, вместо этого преступники через банкомат удаленно привязывают банковскую карту к своему телефонному номеру и выводят деньги.



Чтобы избежать случаев мошенничества с банковскими картами, или узнать о выводе средств без вашего ведома, пользователям рекомендуется подключить смс-сообщение о проводимых транзакциях, кроме того, рекомендуется по возможности установить лимит на снятие средств с карты, это позволит избежать потери всех имеющихся на карте средств в случае, если вы все пользователь все же станет жертвой мошенничества.