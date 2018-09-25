25 сентября. Mossovetinfo.ru – Роскачество провело исследование консервов из лососевых рыб, продающихся на российском рынке, сообщает пресс-служба ведомства.



Всего были проверены консервы 23 торговых марок, все они произведены в России. Проверка проводилась по 38 показателям. В целом проверка показала безопасность консервов из лососевых рыб на российском рынке.



Исследование показало, что что все консервы соответствуют требованиям технического регламента, согласно которому рыба должна составлять не менее 50% от общей нетто-массы консервов. В консервах не было обнаружено никаких вредных соединений, также не было обнаружено плесневых грибов, дрожжей и возбудителей ботулизма. Бактериологические показатели всех консервов не превышают допустимых значений. При этом, было обнаружено, что часть производителей заменила более дорогую рыбу (нерка, кета, кижуч) на более дешевую горбушу. Однако по мнению экспертов, обычный покупатель не сможет заметить подмену. В консервах девяти торговых марок были обнаружены личинки нематод, однако после обязательной стерилизации консервов они были мертвы и не представляли опасности для потребителей. Среди выявленных нарушений было также отмечено наличие в консервах рыбы с чешуей, отсутствие порядка при укладке, дряблая консистенция мяса, а консервы четырех производителей имели неприятный цвет и вкус.