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В России     04.03.2020 17:15

Роскомнадзор начал блокировку фейковых сообщений в соцестях о коронавирусе

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Теги:  Роскомнадзор  соцсети  коронавирус  фейки  блокировка 

4 марта. Mossovetinfo.ru – Роскомнадзор начал процедуру блокировки фейковых сообщений о масштабах заболевания коронавирусом в Москве сообщается на официальном сайте ведомства.

Блокировка производится по требованию Генпрокуратуры, которая признала, что в данных сообщениях содержится недостоверная информация, которая создает угрозу массовых беспорядков и угрозу общественной безопасности.

Роскомнадзор внес ссылки на данные сообщения в реестр запрещенной в РФ информации, проводит ограничение доступа к ресурсам, а владельцам площадок и интернет-провайдерам будут направлены сообщения с требованием ограничить доступ к данным сообщениям.

Ранее сообщалось, что в последние дни в соцсетях регулярно появлялись сообщения о том, что власти скрывают реальный масштаб заболевания коронавирусом в Москве, и что количество заболевших намного больше, больше, чем сообщается в официальной информации. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала данные сообщения недостоверными.


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Теги: 
Роскомнадзор  соцсети  коронавирус  фейки  блокировка 

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