4 марта. Mossovetinfo.ru – Роскомнадзор начал процедуру блокировки фейковых сообщений о масштабах заболевания коронавирусом в Москве сообщается на официальном сайте ведомства.



Блокировка производится по требованию Генпрокуратуры, которая признала, что в данных сообщениях содержится недостоверная информация, которая создает угрозу массовых беспорядков и угрозу общественной безопасности.



Роскомнадзор внес ссылки на данные сообщения в реестр запрещенной в РФ информации, проводит ограничение доступа к ресурсам, а владельцам площадок и интернет-провайдерам будут направлены сообщения с требованием ограничить доступ к данным сообщениям.



Ранее сообщалось, что в последние дни в соцсетях регулярно появлялись сообщения о том, что власти скрывают реальный масштаб заболевания коронавирусом в Москве, и что количество заболевших намного больше, больше, чем сообщается в официальной информации. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала данные сообщения недостоверными.