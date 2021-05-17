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В России     17.05.2021 18:10

Роскомнадзор не стал блокировать Twitter и снял часть ограничений

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Теги:  Роскомнадзор  Twitter  блокировка  замедление работы 

17 мая. Mossovetinfo.ru — Роскомнадзор принял решение не блокировать Twitter, а также снять ограничения по скорости работы сервиса в фиксированных сетях и связанных с ними сетях Wi-Fi, сообщает пресс-служба ведомства.

При этом, замедление работы Twitter на мобильных устройствах сохранится до полного удаления противоправного контента.

С 10 марта за неоднократный отказ в удалении противоправных материалов (детская порнография, наркотики, суицид), Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter. Позднее один из руководителей Роскомнадзора заявил, что Twitter может быть полностью заблокирован в России, если не пойдет на сотрудничество с ведомством по вопросам удаления запрещенного контента.

23 марта Роскомнадзор сообщил, что Twitter начал удалять незаконный контент, однако темпы удаления назвал неудовлетворительными.

14 мая пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что представители Twitter провели встречу с руководством ведомства, на которой проинформировали Роскомнадзор о выполнении требований по удалению запрещенного контента.

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Теги: 
Роскомнадзор  Twitter  блокировка  замедление работы 

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