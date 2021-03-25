В России 26.03.2021, 11:07 Роскомнадзор отказался от идеи регистрации в соцсетях по паспорту

26 марта. Mossovetinfo.ru — Роскомнадзор решил не запрашивать паспортные данные при регистрации в соцсетях и мессенджерах, даже если пользователь согласится на обработку своих данных через информацион...