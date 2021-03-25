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В России     26.03.2021 11:07

Роскомнадзор отказался от идеи регистрации в соцсетях по паспорту

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Теги:  Роскомнадзор  паспортные данные  соцсети 

26 марта. Mossovetinfo.ru — Роскомнадзор решил не запрашивать паспортные данные при регистрации в соцсетях и мессенджерах, даже если пользователь согласится на обработку своих данных через информационную систему ведомства, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Роскомнадзора.

Ранее был опубликован проект приказа, согласно которому при регистрации в соцсетях и мессенджерах планировалось через Единую информационную систему собирать информацию о паспортных данных, электронной почте и адресе проживания новых пользователей.

Однако в итоге сбор подобной информации был признан избыточным, заявил представитель ведомства.

В результате проект приказа был скорректирован. Теперь он предполагает сбор и обработку только той информации, которая содержится в ЕИС. Сбор дополнительной информации не допускается.

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Теги: 
Роскомнадзор  паспортные данные  соцсети 

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