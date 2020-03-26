26 марта. Mossovetinfo.ru – Роскомнадзор направил администрации соцсети Twitter уведомление с предписанием удалить ложную информацию о введении в Москве комендантского часа, сообщается на официальном сайте ведомства.



В Twitter появилась фейковая информация о якобы принятом приказе Министра обороны РФ «О введении в городе Москве комендантского часа». Генеральная прокуратура РФ направила в Роскомнадзор требование об удалении ложной информации.



Ранее по требованию Генпрокуратуры из социальной сети Facebook по уведомлению Роскомнадзора была удалена ложная информация о количестве заболевших коронавирусом.