20 марта. Mossovetinfo.ru – Роскомнадзор на основании представлений Генпрокуратуры РФ направил ряду СМИ требования удалить недостоверную информацию о коронавирусе, сообщается на официальном сайте ведомства.
В сообщении указано, что требования направлены таким СМИ, как «Эхо Москвы» и «Говорит Магадан». Также сообщаются, что к редакциям и учредителям данных СМИ будут применены меры административного воздействия.
Аналогичные требования об удалении ложных сообщений о коронавирусе были направлены администрациям социальных сетей YouTube, «ВКонтакте» и Instagram.
Кроме того, материалы для дальнейшего рассмотрения вопроса о применении мер реагирования к распространителям были направлены в правоохранительные органы.
Ранее в СМИ появилась информация, о том, что в Москве будет введен карантин, если количество заболевших превысит 800 человек. Мэрия Москвы назвала данную информацию клеветой. Помимо этого, Минобороны РФ опровергло информацию о введении в Москве комендантского часа.
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