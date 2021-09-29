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В России     29.09.2021 10:44

Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube, если сервис не снимет ограничения с каналов RT

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Теги:  Роскомнадзор  YouTube  RT  блокировка 

29 сентября. Mossovetinfo.ru – Роскомнадзор направил письмо компании Google, в котором пригрозил заблокировать видеохостинг YouTube, если сервис в кратчайшие сроки не разблокирует Youtube-каналы Russia Today, сообщает «Интерфакс».

В письме указано, что действия видеохостинга по блокировке каналов RT DE и Der Fehlende Part нарушают принцип свободного распространения информации, и являются актом цензуры по отношению к российским СМИ.

Кроме того, за нарушение прав россиян, в том числе за цензуру в отношении российских СМИ, владельцы интернет-ресурсов могут быть оштрафованы на 1 миллион рублей, а в случае повторного отказа в выполнении требований Роскомнадзора - на 3 миллиона рублей.

В письме также отмечается, что ранее YouTube уже неоднократно накладывал ограничения на аккаунты и материалы Russia Today.

Днем ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил без возможности восстановления каналы RT DE и Der Fehlende Part (DFP) якобы за нарушение пользовательских условий.

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Теги: 
Роскомнадзор  YouTube  RT  блокировка 

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