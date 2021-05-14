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В России     14.05.2021 17:12

Роскомнадзор: Twitter заявил о готовности удалять противоправный контент

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Теги:  Роскомнадзор  Twitter 

14 мая. Mossovetinfo.ru — Представители компании Twitter 13 мая провели встречу с руководством Роскомнадзора и проинформировали ведомство о выполнении требований по удалению запрещенного контента, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Сообщается, что готовность удалять незаконный контент руководство Twitter выразило после мер, предпринятых Роскомнадзором.

В сообщении указано, что по истечении 15 мая (срок, установленный Роскомнадзором для удаления запрещенных материалов), ведомство проверит информацию Twitter об удалении противоправного контента и примет решение о продлении действующих мер или принятии других решений.

С 10 марта за неоднократный отказ в удалении противоправных материалов (детская порнография, наркотики, суицид), Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter. Позднее один из руководителей Роскомнадзора заявил, что Twitter может быть полностью заблокирован в России, если не пойдет на сотрудничество с ведомством по вопросам удаления запрещенного контента.

23 марта Роскомнадзор сообщил, что Twitter начал удалять незаконный контент, однако темпы удаления назвал неудовлетворительными.

2 апреля суд в Москве оштрафовал Twitter в общей сложности на 8,9 миллиона рублей за неоднократное игнорирование требований Роскомнадзора об удалении незаконного контента. После этого, представитель Роскомнадзора заявил, что ведомство пока не будет полностью блокировать Twitter на территории России.

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Теги: 
Роскомнадзор  Twitter 

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