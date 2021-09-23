 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
В России     23.09.2021 09:44

Рособрнадзор выступил против полного отказа от ЕГЭ

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Рособрнадзор  обучение  ЕГЭ 

23 сентября. Mossovetinfo.ru – В Рособрнадзоре выступили против полного отказа от ЕГЭ, поскольку это может привести к снижению качества образования, сообщает РИА Нвости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По мнению ведомства, единые подходы и процедуры, которые организованы на федеральном уровне с помощью ЕГЭ, мотивируют школьников учиться.

Кроме того, ЕГЭ востребован как эффективный механизм отбора абитуриентов при поступлении в вузы.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в программу ЕГЭ будут внесены изменения, которые затронут практически все предметы.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Рособрнадзор  обучение  ЕГЭ 

Возврат к списку

Лента новостей

09:44 В России Рособрнадзор выступил против полного отказа от ЕГЭ

18:36 Город (Москва и область) Выдача ипотечных кредитов в Москве за восемь месяцев выросла на 44%

18:17 Город (Москва и область) Капремонт доходного дома 1913 года на Новослободской улице завершат 1 ноября

17:47 Другое Названы самые угоняемые марки автомобилей в России в 2021 году

15:46 Город (Москва и область) Штрафы за отсутствие маски в транспорте Москвы начали оформлять в электронном виде

Актуальные материалы

14:13 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам

22:30 В России Результаты выборов в Госдуму. Какие партии прошли в парламент

17:25 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве. Партии

14:19 Город (Москва и область) Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве

12:53 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам. Победители

17:56 Мнения Памфилова предложила проводить выборы в октябре во время каникул в школах

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru