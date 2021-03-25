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В России     25.03.2021 14:03

Роспотребнадзор назвал безопасной и эффективной вакцину «ЭпиВакКорона»

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцины  ЭпиВакКорона  Роспотребнадзор  исследование 

25 марта. Mossovetinfo.ru — Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» в ходе исследований показала эффективность и безопасность, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Вакцина прошла две фазы испытаний на добровольцах в возрасте 18-60 лет. Исследования показали, что у 100% участников испытаний антитела к коронавирусу выработались через 21 день после получения второй дозы вакцины.

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» была разработана новосибирским центром «Вектор» и стала второй российской вакциной от коронавируса. Вакцина была зарегистрирована в октябре прошлого года.

Первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса стала вакцина «Спутник V», разработанная НИЦ имени Гамалеи. В конце февраля текущего года, в России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса. Разработанный в в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова препарат получил название «КовиВак».

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцины  ЭпиВакКорона  Роспотребнадзор  исследование 

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