18 октября. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов с последующим полным запретом и прекращением их производства, сообщают «Известия».



Сообщается, что новый законопроект уже поддержали в Минприроды, в ближайшее время он будет направлен заинтересованным ведомствам на согласование.



Поэтапный запрет позволит снизить негативный эффект от запрета производства и найти замену пластиковым пакетам в магазинах. В настоящее время рассматриваются три возможных варианта замены пластиковых пакетов: бумажные пакеты, пакеты из биоразлагаемого пластика и многоразовые сумки.