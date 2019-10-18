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В России     18.10.2019 09:22

Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты

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Теги:  Роспотребнадзор  экология  пластик  законопроекты 

18 октября. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов с последующим полным запретом и прекращением их производства, сообщают «Известия».

Сообщается, что новый законопроект уже поддержали в Минприроды, в ближайшее время он будет направлен заинтересованным ведомствам на согласование.

Поэтапный запрет позволит снизить негативный эффект от запрета производства и найти замену пластиковым пакетам в магазинах. В настоящее время рассматриваются три возможных варианта замены пластиковых пакетов: бумажные пакеты, пакеты из биоразлагаемого пластика и многоразовые сумки.


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Теги: 
Роспотребнадзор  экология  пластик  законопроекты 

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