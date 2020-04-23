23 апреля. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поэтапному выходу предприятий общепита из режима ограничений, сообщает пресс-служба ведомства.



Рекомендации подготовлены для того, чтобы снизить риски заражения коронавирусом при посещении общественных мест. Они предусматривают различные профилактические и противоэпидемиологические мероприятия - от работы всего персонала в масках и перчатках, одноразовой посуды до стандартной текущей уборки – которые должны проводится предприятиями общепита в зависимости от текущей ситуации.



В настоящее время допускается только работа служб доставки. Затем предлагается разрешить работать предприятиям общепита с ограниченной площадью и посадкой в зале. После того, как в регионе установится устойчивая тенденция по снижению заболеваемости коронавирусом, в предприятиях общепита можно будет проводить массовые мероприятия с расстановкой столов на расстоянии 1-2 метра.



В связи с распространением коронавируса президент России Владимир Путин 25 марта объявил о введении в России ограничительных мер, в частности был объявлен режим нерабочих дней. Позднее действие ограничительных мер было продлено до 30 апреля. В ряде регионов, в том числе в Москве и Московской области, были введены еще более жесткие ограничительные меры, чем по всей стране.