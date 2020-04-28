28 апреля. Mossovetinfo.ru – В связи с распространением коронавирусной инфекции, в России активизировались мошенники, пытающиеся обманывать граждан под разными предлогами, связанными с коронавирусом, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.



Специалисты ведомства проанализировали основные варианты связанных с коронавирусом видов мошенничества и разделили их на шесть основных групп.



Первая группа связана с попытками продать гражданам якобы уникальные средства защиты от коронавируса: освежители воздуха, специальные фильтры для масок, уникальное лекарство. Эффективность этих средств не доказана, а цена может быть сильно завышена. Кроме того, мошенники могут исчезнуть после получения оплаты, так и не доставив товар. Также в эту группу отнесены мошенники, которые рассылают смс-сообщения о том, что у гражданина был контакт с человеком, зараженным коронавирусом, и теперь необходимо сдать платный тест на дому. Кроме того, мошенники могут предложить провести на дому вакцинацию. Под видом медиков в квартиры приходят квартирные воры.



Вторая группа преступлений связана с попытками получить данные банковских карт россиян. Для этого мошенники предлагают помощь в оформлении цифровых пропусков, пособий, компенсации ущерба, урегулированию банковских кредитов.



Также мошенники используют замаскированные под официальные порталы российских ведомств вредоносные сайты.



Еще один способ выманивания денег – предложение принять участие в благотворительных акциях, например, на помощь пожилым людям или соотечественникам, оставшимся за границей. Рекомендуется тщательно проверять подобные предложения.



Еще один вариант для выманивания денег - предложения об удаленной работе. Гражданам, которые соглашаются на такие предложения, предлагается прежде, чем приступить к работе, купить методические материалы. После продажи мошенники обычно исчезают.



Еще один появившийся способ мошенничества – предложения принять участие в Zoom-конференциях через ненастоящую корпоративную рассылку. Такие предложения могут привести пользователя на интернет-ресурсы, которые используются для кражи данных.



Роспотребнадзор совместно с Минфином разработал памятки «Как не попасться на уловки мошенников в условиях пандемии коронавируса» и специальную памятку для пожилых потребителей «Как не стать жертвой мошенников». Обе они доступны на сайте Роспотребнадзора.