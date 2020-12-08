8 декабря. Mossovetinfo.ru - Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил, введенных для школ и детских садов из-за коронавируса, до конца 2021 года, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Правила для работы школ и детских садов в условиях распространения коронавируса были разработаны Роспотребнадзором в июле. К основным правилам относится запрет на проведение массовых мероприятий с участием представителей разных классов, групп и отрядов, а также с участием детей из других организаций.
Кроме того, необходимо выстраивание специального расписания с целью максимального разобщения детей, регулярное измерение температуры детям и взрослым, которые с ними работают, занесение этих данных в специальные журналы, изоляция тех, у кого есть признаки ОРВИ.
09:51 В России Роспотребнадзор продлил коронавирусные ограничения для школ и детских садов до 2022 года
09:39 Город (Москва и область) Более 1,7 миллиона москвичей получили доступ к электронным медкартам
09:12 Город (Москва и область) Врачи в Москве за два месяца поставили почти 430 000 диагнозов с помощью искусственного интеллекта
20:53 Другое Стали известны соперники сборной России по квалификации ЧМ-2022
17:47 Общество Названы темы вопросов, которые россияне хотят задать Владимиру Путину
20:53 Другое Стали известны соперники сборной России по квалификации ЧМ-2022
19:11 Общество Найдена мутация коронавируса, против которой бессильны антитела
10:35 Мнения Биолог заявил, что коронавирус может вызвать преждевременное старение
01:35 Город (Москва и область) Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется после Нового года - Печатников
11:45 Мнения В ближайшие месяцы не стоит ждать окончания пандемии коронавируса - ВОЗ
09:22 В России Заработал единый информационный номер по вопросам коронавируса