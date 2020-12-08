8 декабря. Mossovetinfo.ru - Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил, введенных для школ и детских садов из-за коронавируса, до конца 2021 года, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.



Правила для работы школ и детских садов в условиях распространения коронавируса были разработаны Роспотребнадзором в июле. К основным правилам относится запрет на проведение массовых мероприятий с участием представителей разных классов, групп и отрядов, а также с участием детей из других организаций.



Кроме того, необходимо выстраивание специального расписания с целью максимального разобщения детей, регулярное измерение температуры детям и взрослым, которые с ними работают, занесение этих данных в специальные журналы, изоляция тех, у кого есть признаки ОРВИ.