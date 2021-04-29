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В России     29.04.2021 18:15

Роспотребнадзор прогнозирует к осени осложнение ситуации с COVID-19

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Теги:  коронавирус  COVID-19  Роспотребнадзор  заболеваемость 

29 апреля. Mossovetinfo.ru — Специалисты Роспотребнадзора прогнозируют, что к осени ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России может осложниться, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.

По мнению специалистов, осложнение ситуации ожидается в связи с тем, что коронавирус приобретает черты сезонного заболевания. В связи с этим Попова рекомендовала соблюдать введенные меры предосторожности, чтобы осложнения ситуации не произошло раньше.

Кроме того, глава Роспотребнадзора порекомендовала предстоящие майские праздники провести в кругу семей, лучше изолировано и на природе. Это позволит через некоторое время увидеть снижение заболеваемости.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  Роспотребнадзор  заболеваемость 

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