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В России     20.07.2020 08:56

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

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Теги:  общепит  Роспотребнадзор  правила 

20 июля. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг общественного питания, документ опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Новые правила призваны заменить целый ряд подзаконных актов, которые потеряют силу в 2021 году.

Согласно новым правилам, кафе, рестораны и другие предприятия общепита не смогут включать в счет расходы, не связанные со стоимостью товара (чаевые, комисионные и т.д.). В случае появления в счете таких расходов, клиент может потребовать вернуть эти деньги.

Закрепляется возможность дистанционного оформления заказа.

В случае, если заведение общепита предоставляет услуги онлайн, оно обязано предоставлять клиентам ссылку на электронную книгу жалоб и предложений. При этом, удалять записи из нее допускается не раньше, чем через полгода после их внесения, либо если в записях содержится ругань, оскорбления и запрещенная информация.

Кроме того, по новым правилам предприятия общепита обязаны предоставлять клиентам полную информацию о своих услугах: цены, условия оплаты, сведения о пищевой ценности блюд (содержание белков, жиров, углеводов и витаминов в каждом блюде).


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Теги: 
общепит  Роспотребнадзор  правила 

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