27 июля. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор разработал рекомендации для аквапарков, согласно которым, количество посетителей должно быть ограничено 50% от вместимости аквапарка, рекомендации опубликованы на официальном сайте ведомства.
Также рекомендуется ограничить контакты между персоналом и посетителями, персонал должен быть обеспечен защитными средствами и дезинфекторами для рук. Помимо этого, при входах в аквапарки и в местах общего пользования должно быть установлено оборудование для дезинфекции рук.
Напитки и еду посетителям аквапарков разрешается предоставлять только в промышленной упаковке.
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