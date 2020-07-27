27 июля. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор разработал рекомендации для аквапарков, согласно которым, количество посетителей должно быть ограничено 50% от вместимости аквапарка, рекомендации опубликованы на официальном сайте ведомства.



Также рекомендуется ограничить контакты между персоналом и посетителями, персонал должен быть обеспечен защитными средствами и дезинфекторами для рук. Помимо этого, при входах в аквапарки и в местах общего пользования должно быть установлено оборудование для дезинфекции рук.



Напитки и еду посетителям аквапарков разрешается предоставлять только в промышленной упаковке.