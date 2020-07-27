 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
В России     27.07.2020 11:08

Роспотребнадзор рекомендовал акварпаркам принимать не более 50% посетителей

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Роспотребнадзор  аквапарки  рекомендации 

27 июля. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор разработал рекомендации для аквапарков, согласно которым, количество посетителей должно быть ограничено 50% от вместимости аквапарка, рекомендации опубликованы на официальном сайте ведомства.

Также рекомендуется ограничить контакты между персоналом и посетителями, персонал должен быть обеспечен защитными средствами и дезинфекторами для рук. Помимо этого, при входах в аквапарки и в местах общего пользования должно быть установлено оборудование для дезинфекции рук.

Напитки и еду посетителям аквапарков разрешается предоставлять только в промышленной упаковке.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Роспотребнадзор  аквапарки  рекомендации 

Возврат к списку

Лента новостей

11:08 В России Роспотребнадзор рекомендовал акварпаркам принимать не более 50% посетителей

10:15 В России Продажи крепкого алкоголя резко выросли в России в период самоизоляции

09:49 Другое Названы страны Европы с самым доступным бензином

09:11 Общество Похолодание придет в Москву к началу августа

08:52 Город (Москва и область) Фура перевернулась на Дмитровском шоссе утром 27 июля

Актуальные материалы

13:31 В России С 1 августа возобновляется международное авиасообщение

09:19 Город (Москва и область) С начала 2020 года около 6 тысяч человек уже переехали в новое жилье по программе реновации

08:14 Общество В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами

07:08 Общество Детские технопарки в Москве открыли запись на очные занятия

20:11 Власть Собянин сменил главу департамента образования Москвы

08:56 Город (Москва и область) «День без турникетов» пройдет в Москве с 23 по 25 июля

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru