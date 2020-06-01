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В России     01.06.2020 11:41

Роспотребнадзор убрал из рекомендаций по кафе и ресторанам ограничения по площади заведений

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Теги:  Роспотребнадзор  рекомендации  ограничения  снятие ограничений 

1 июня. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор внес изменения в рекомендации по снятию ограничений, введенных из-за коронавируса, касающиеся заведений общепита, обновленные рекомендации опубликованы на официальном сайте ведомства.

Если ранее предполагалась, что в рамках поэтапного снятия ограничений первым откроются небольшие кафе и рестораны, площадью не более 50 квадратных метров, то в новой редакции пункта о площади заведения нет.

В тоже время, в новой редакции рекомендаций изменено минимальное растояние между столиками в кафе и ресторанах. Если ранее они должны были находится на расстоянии не менее 1 метра, то в новой редакции столики должны быть расставлены на расстоянии не менее 1,5 метра.

Рекомендации для поэтапного снятия ограничений в условиях эпидемического распространения COVID-19 Роспотребнадзор опубликовал 9 мая.


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Теги: 
Роспотребнадзор  рекомендации  ограничения  снятие ограничений 

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