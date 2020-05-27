 
Актуальные темы: пропуск пропуска коронавирус реновация
В России     27.05.2020 15:07

Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  Роспотребнадзор  профилактика 

27 мая. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавирусной инфекции до 2021 года, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сформированы требования к организациям по проведению санитарно-эпидемиологических и профилактических мероприятий, утвержден порядок диагностики, правила дезинфекции вещей и помещений, профилактики внутрибольничного инфицирования, правила изоляции для людей с подозрением на коронавирус.

Оформлены правила «гигиенического воспитания» населения в рамках которого граждан должны информировать об основных симптомах и способах профилактики, разъяснять правила ношения масок, важность соблюдения социальной дистанции, а также проведения индивидуальных бесед с пациентами.

Граждан, которые прибывают из регионов с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, будут отправлять на обязательный 14-дневный карантин. Определять рейсы, которые будут прибывать из таких регионов, будут органы государственной власти совместно с региональными управлениями Роспотребнадзора. Тех, кто контактировал с лицами, заразившимся коронавирусом, будут на две недели отправлять в обсерватор по месту жительства.

Подтверждать заражение коронавирусом будут только по итогам лабораторных тестов с использованием зарегистрированных в России диагностических препаратов и тест-систем.


На 27 мая в России выявлено 370 680 случаев заражения коронавирусом во всех регионах. На данный момент заражены коронавирусом 224 504 человека.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  Роспотребнадзор  профилактика 

Возврат к списку

Лента новостей

16:33 Город (Москва и область) Собянин с 1 июня предложил разрешить непродовольственную торговлю в Москве

15:58 Город (Москва и область) В Москве с 1 июня разрешат прогулки

15:07 В России Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса

14:18 Происшествия ФСБ пресекла нелегальный оборот оружия в 9 регионах России

13:45 Город (Москва и область) Жилой дом на 140 квартир построят по реновации в Головинском районе

Актуальные материалы

09:59 Город (Москва и область) Как оформить пропуска для проезда с 27 мая из Подмосковья в Москву

11:22 Город (Москва и область) Как записаться на прием в центры госуслуг «Мои документы»

14:41 Мнения Власти будут вынуждены смягчить условия для досрочного выхода на пенсию - эксперт

18:26 Город (Москва и область) Цифровые пропуска отменят в Подмосковье с 23 мая

13:47 Другое В легких пациентов, скончавшихся от коронавируса, вскрытие выявило особенность

12:33 Власть ЦИК РФ возобновил подготовку к рефередуму по Конституции

12:09 Город (Москва и область) 25 или 26 мая в Подмосковье вновь начнут отключать отопление

19:24 Власть С 27 мая в Москве будут действовать только московские цифровые пропуска

17:48 Город (Москва и область) МФЦ Подмосковья могут возобновить работу 25 мая

14:31 Власть Путин предложил провести ЕГЭ 29 июня

08:44 Общество Теплая погода вернется в Москву в конце мая

15:05 Мнения Жириновский предложил ликвидировать Совфед и сократить депутатов Госдумы и Мосгордумы

23:06 Другое Генпрокурор США: сотрудничество Apple с Россией угрожает слежке за гражданами

20:45 В мире Цена нефти Brent с поставкой в июне превысила $35

18:40 Город (Москва и область) Возобновление работы магазинов стройматериалов в Подмосковье переносится

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru