27 мая. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавирусной инфекции до 2021 года, документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Сформированы требования к организациям по проведению санитарно-эпидемиологических и профилактических мероприятий, утвержден порядок диагностики, правила дезинфекции вещей и помещений, профилактики внутрибольничного инфицирования, правила изоляции для людей с подозрением на коронавирус.



Оформлены правила «гигиенического воспитания» населения в рамках которого граждан должны информировать об основных симптомах и способах профилактики, разъяснять правила ношения масок, важность соблюдения социальной дистанции, а также проведения индивидуальных бесед с пациентами.



Граждан, которые прибывают из регионов с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, будут отправлять на обязательный 14-дневный карантин. Определять рейсы, которые будут прибывать из таких регионов, будут органы государственной власти совместно с региональными управлениями Роспотребнадзора. Тех, кто контактировал с лицами, заразившимся коронавирусом, будут на две недели отправлять в обсерватор по месту жительства.



Подтверждать заражение коронавирусом будут только по итогам лабораторных тестов с использованием зарегистрированных в России диагностических препаратов и тест-систем.

На 27 мая в России выявлено 370 680 случаев заражения коронавирусом во всех регионах. На данный момент заражены коронавирусом 224 504 человека.