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В России     02.03.2021 11:15

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для школьников

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Теги:  Роспотребнадзор  школьники  рекомендации  режим 

2 марта. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор выпустил рекомендации по режиму дня и питания для школьников, рекомендации опубликованы на официальном сайте ведомства.

Школьникам необходимо питаться пять раз в день: два завтрака (в 7 и в 10 утра), обед (в 13:00), полдник (в 16:00), и ужин (в 19:30).

Завтрак обязательно должен быть плотным, в нем должно присутствовать горячее блюдо.

Обед должен состоять из 4-5 блюд, одним из блюд обязательно должен быть суп. Также рекомендуются овощи, соки или фрукты, хлеб. Второе блюдо должно быть из мяса, птицы или рыбы. Обязательно употребление хлеба.

На полдник рекомендуется употреблять молоко или кефир с булочкой, также возможны фрукты. Ужин должен быть примерно такой же, как завтрак, однако не рекомендуется мясо или рыба.

Ученики младших и средних классов должны спать не менее 10 часов в сутки, старшеклассники - не менее 8-9 часов в сутки. Ложиться и вставать рекомендуется в одно и то же время, а после 19:00 - ограничивать эмоциональные нагрузки.

Школьникам необходимо не мнее 3 часов прогулок и подвижных игр ежедневно.

У школьников младших классов должно быть не более 1 урока с использованием компьютера в день. У учеников средних классов - не более 2 уроков, у старшеклассников - не более 3 уроков.

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Теги: 
Роспотребнадзор  школьники  рекомендации  режим 

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