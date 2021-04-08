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В России     08.04.2021 11:54

Росреестр рассказал, как будет работать закон о «гаражной амнистии»

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Теги:  Росреестр  законы  гаражная амнистия 

8 апреля. Mossovetinfo.ru — Росреестр окажет максимальную поддержку региональным органам исполнительной власти для реализации закона о гаражной амнистии, сообщается на официальном сайте Росреестра со ссылкой на главу ведомства Олега Скуфинского.

В настоящее время Росреестр готовит методические рекомендации по реализации закона, а также совместно с региональными и муниципальными властями ведет подготовительную работу, чтобы у граждан не возникло проблем при оформлении прав на свои гаражи.

В настоящее время по данным данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) на кадастровый учет поставлено 5,6 миллиона гаражей. Однако, только 3,5 миллиона из них оформлены в собственность. Кроме того, значительно более количество гаражных объектов, вообще не оформлены в установленном порядке.

Новый закон определяет механизм предоставления гражданам земельных участков, на которых размещены гаражи, с одновременной постановкой их на кадастровый учет и регистрацию прав собственности на гараж и землю, на которой он расположен.

Оформить в собственность можно гаражи, которые построены до 2004 года (до введения в действие Градостроительного кодекса РФ). При этом, оформить в собственность можно будет как капитальные гаражи, так и некапитальные, но находящиеся на земле, которая была передана гаражному кооперативу под строительство гаражей. Гаражи не должны иметь жилой надстройки или использоваться в предпринимательских целях.

Оформить гаражи в собственность можно до 1 сентября 2026 года. Все это время будет действовать упрощенный порядок оформления в собственность земли под гаражами и их самих. Для оформления в собственность гаража достаточно будет подать всего одно заявление. Подать его можно будет в МФЦ, причем бесплатно, без уплаты госпошлины. К заявлению нужно приложить любой документ, который подтверждает факт владения гаражом. Перечень таких документов содержится в законе, кроме того, регионам дано право самостоятельно вводить дополнительный перечень таких документов.

Не попадают под амнистию ракушки, гаражи, построенные на садовых участках и во дворах частных домов, гаражи в офисных комплексах и подземные гаражи в многоквартирных домах.

Закон о «гаражной амнистии» был принят Госдумой 24 марта. 31 марта закон был одобрен Советом Федерации, 5 апреля закон подписал президент России Владимир Путин. Закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года.

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Теги: 
Росреестр  законы  гаражная амнистия 

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